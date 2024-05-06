Госдума во втором и третьем чтении приняла поправки, которые запрещают иноагентам выставлять свою кандидатуру на выборах всех уровней, передает корреспондент RTVI.

«Либо вы будете гражданами своей страны и в интересах своей страны работайте, либо вы не можете представлять жителей в органах власти», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом, по его словам, есть шанс в рамках соответствующей процедуры выйти из этого статуса, прекратить получать деньги из-за рубежа.

«И пожалуйста, участвуй в выборах — очень либеральные нормы. Нам надо думать о стране, нам надо ее защищать — об этом речь идет и поправки направлены именно на решение этой задачи», — сказал Володин.

Вводится заперт на участие в выборах всех уровней лицам, включенным в реестр иностранных агентов.

Полномочия лиц, которые на день вступления в силу закона включены в реестр иностранных агентов и замещают должности в органах публичной власти, будут прекращены досрочно в случае, если в течение 180 дней со дня вступления в силу новых поправок они не были исключены из этого реестра.

Также, согласно поправкам, иноагенты и лица, включенные в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не смогут быть наблюдателями на выборах, доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также их уполномоченными представителями.