Госдума единогласно сразу во втором чтении и в третьем чтениях приняла закон о запрете на усыновление или опекунство для граждан зарубежных государств, где разрешена смена пола, передает корреспондент RTVI.

Вводится запрет на усыновление и опеку для лиц, являющихся гражданами государства, в котором разрешена смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе на формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола.

Запрет также касается случаев, когда в стране смена пола происходит «на бумаге» — при внесении в документы, удостоверяющие личность, изменений о половой принадлежности без медицинского вмешательства.

С 1993 года за пределы России были усыновлены и взяты под опеку 102403 ребенка. В течение года усыновлялось 9419 детей — это «целый небольшой город», привел данные в ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вот ответ критикам принятого нами закона Димы Яковлева. Потому что именно с принятия этого закона началась борьба против вывоза детей за пределы государства. Нас поддержал президент. И за эти годы количество детей, которые усыновляются за рубеж, уменьшилось многократно. Если взять и посмотреть, позапрошлый год — 57 детей, прошлый год — шесть детей», — сказал Володин.

Самой большой проблемой он назвал то, что государство ничего не знает о судьбе детей, усыновленных гражданами других стран и вывезенных за пределы России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ТГ-канале обращал внимание на то, что в десяти европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми — установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии — с 16 лет.

На то, что движение ЛГБТ* распространено в странах НАТО, обратил внимание лидер СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Возникает ощущение такое… Все страны НАТО — там разрешена смена пола. Странный блок, он создавался явно не для этого», — сказал журналистам Миронов.

Усыновление будет запрещено в 157 стран, говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

В Госдуме принятие закона обосновали в том числе тем, что индустрия ЛГБТ* — «это финансовая, достаточно серьезная махина, которая работает как рыночная система, она вовлекает новых членов для того, чтобы увеличить сбыт», отметила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»).

«Сегодня Россия выстраивает систему защиты своего благополучного развития, здорового общества. Мы видим, как большинство представителей родительского сообщества Европы поддерживает то, что происходит в России. Более того, они были бы рады и благодарны, если бы у них в их государствах начались подобные изменения, но, не видя выхода, они сегодня обращаются к России за поддержкой, и именно с этим связаны соответствующие нормы права, тот указ, который принял президент о поддержке, скажем так, духовной защиты, духовной миграции, которые так или иначе мы наблюдаем», — сказала Кузнецова журналистам.

По ее словам, в Европе создают иллюзию защиты прав населения, делая упор на ЛГБТ*-повестку, думая, что именно это путь к политической победе — очень краткосрочной, который в долгосрочный период ведет к «угасанию, деградации».

Что касается США, сказала на заседании глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, американские правозащитные организации сами привели статистику: увеличение количества трансгендеров 1,6 млн, 10 лет назад их было всего 700 тысяч, причем 20% — это подростки в возрасте до 13 лет.

«Разве можем мы направить сегодня [детей] в те десять государств, где даже нет нижней границы для смены пола? И если раньше нашу страну называли форпостом по защите традиционных ценностей, друзья мои, теперь мы боевой отряд по сохранению цивилизационного кода человеческого», — сказала Останина.

* Решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России