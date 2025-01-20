Актер Гоша Куценко выразил соболезнования родным женщины, тело которой нашли в его машине в Москве. В телеграм-канале он сообщил, что узнал о случившемся, находясь на съемках за пределами столицы.

«Узнал эту новость на съемках в экспедиции. Убийца задержан. Мои соболезнования родственникам погибшей. Вот так», — сказал Куценко.

«Комсомольская правда — Северный Кавказ» ранее написала, что Куценко находится на съемках в Ессентуках. Mash предположил, что актер будет проходить по делу свидетелем, поскольку следователи «обязаны допросить владельца машины».

В прокуратуре Москвы уточнили, что убийство произошло накануне. Труп женщины 30-35 лет с ножевыми ранениями обнаружили в «Запорожце» во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте. Столичный СК опубликовал видео с допросом задержанного, где он признается в преступлении.

«В процессе распития спиртных напитков у нас произошел конфликт. Я начал наносить ей несколько ножевых, потом затащил тело в машину», — сказал он.

По версии следствия, в ночь на 19 января мужчина нанес не менее 12 ножевых ранений своей знакомой, от которых она скончалась на месте. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В СК добавили, что обвиняемый ранее был судим за особо тяжкое преступление. Следствие будет просить суд о его аресте.

По данным телеграм-каналов Baza и SHOT, задержанным является 30-летний безработный из Казани Альберт Абдуллин. «У него огромное количество судимостей: убийство, изнасилование, разбой, кража, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — пишет SHOT.

Канал 112 отмечает, что мужчину задержали в том же «Запорожце», где он провел рядом с трупом женщины не менее трех часов. По информации Mash, мужчина жил в машине Куценко «как минимум неделю», потому что ему больше негде было ночевать.

Сам Куценко мог последний раз ездить на «Запорожце» еще в 2023 году, сообщает Daily Storm, указывая, что тогда водитель получил штраф за езду без ремня.