Бывший российский военный из Челябинска Антон Хожаев может получить 24 года лишения свободы за передачу украинской армии секретных сведений, а также попытку перейти границу, чтобы присоединиться к запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Второго Западного окружного военного суда, где проходят прения сторон.

Представитель гособвинения попросил суд назначить Хожаеву 24 года лишения свободы, из которых первые пять лет в тюрьме, а остальное — в колонии строгого режима, со штрафом 700 тыс. рублей.

Как следует из материалов дела, экс-контрактник передавал украинским военным фотографии российской военной техники, складов и вооружений. В качестве вознаграждения он получил два перевода на сумму $30 и $50.

Помимо этого, он приобрел военную форму через интернет-магазин, подал заявление о вступлении в запрещенную в России террористическую организацию «Легион „Свобода России“» и планировал выехать на Украину, но был задержан в одном из российских регионов.

Обвинение включает статьи о государственной измене, уклонении от военной службы и попытке вступления в террористическое сообщество. Кроме того, подсудимому ставят в вину финансовые операции, связанные с преступной деятельностью. Сам фигурант не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Следующее заседание, где защита выскажет свою позицию, запланировано на 16 июля. Подсудимый, отказавшийся от участия в прениях, воспользуется правом последнего слова после выступления своего адвоката.