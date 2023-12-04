Гособвинение просит суд приговорить экс-губернатора Кировской области Никиту Белых, который обвиняется в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре области.

«Государственный обвинитель прокуратуры Кировской области, выступая в прениях сторон по уголовному делу бывшего губернатора региона Никиты Белых, ориентировал суд на назначение наказания в виде 12 лет лишения свободы», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, прокурор просит суд запретить Белых работать на госслужбе в течение трех лет и приговорить его к штрафу в размере 48 млн рублей. Уточняется, что при этом учитывается приговор, вынесенный экс-губернатору в 2018 году Пресненским районным судом Москвы, в связи с чем предлагается зачесть уже отбытое им наказание в условиях изоляции в исправительной колонии.

Занимавший пост губернатора Кировской области Никита Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из московских ресторанов. Пресненский суд Москвы 1 февраля 2018 года приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 48,2 млн рублей за получение взятки в размере 400 тыс. евро от бизнесмена Юрия Судгаймера (ч.6 ст.290 УК РФ). Сам Белых своей вины не признал.

В июле 2021 года бывший глава региона стал фигурантом нового уголовного дела в связи с предполагаемым ущербом Кировской области на 740 млн рублей. Экс-губернатору предъявили обвинение по двум уголовным статьям: ч. 3 ст. 285 УК, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (злоупотребление и превышение должностными полномочиями).

По версии следствия, Белых, будучи губернатором, обеспечил выделение из бюджетных средств 448 млн рублей «Кировской региональной ипотечной корпорации» (ОАО «КРИК») якобы с целью приобретения и строительства специализированного жилищного фонда. В действительности жилье не получило статус служебного и в последующем стало предметом залога по финансовым обязательствам.

Помимо этого, Белых, превышая должностные полномочия, обеспечил заключения договора займа для ипотечной корпорации с одной из компаний Кировской области на сумму более 300 млн рублей, после чего организовал распределение этих денежных средств по финансовым обязательствам различных организаций. Эти действия повлекли наступление тяжких последствий для ОАО «КРИК» в виде значительного материального ущерба.