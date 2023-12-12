Прокурор попросил изменить приговор владельцам группы «Сумма» братьям Магомеду и Зиявуддину Магомедовым и еще четырем фигурантам дела, сообщает корреспондент RTVI.

В связи с истечением сроков давности по двум эпизодам, связанным с хищением, гособвинитель посчитал возможным снизить приговор братьям на два месяца — до 18 лет и 10 месяцев и 17 лет и 10 месяцев строгого режима соответственно.

Кроме того, обвинение попросило исключить эпизод с хищением из приговора бывшему директору Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергея Полякова.

Экс-начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова прокурор предложил освободить от наказания в полном объеме — за истечением сроков давности по обоим эпизодам хищения, по которым он был осужден.

С этими предложениями гособвинитель выступил в ходе прений, которые проходят во время рассмотрения апелляционных жалоб на приговор в Мосгорсуде.

В декабре прошлого года Мещанский суд признал Магомеда и Зиявуддина Магомедовых, а также Сергея Полякова, Романа Грибанова, Артура Максидова и Юрия Петрова виновными в хищении 11 млрд рублей. Братья Магомедовых признали виновными также в создании преступного сообщества.

Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам лишения свободы со штрафом 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на 2,5 года. Магомед Магомедов получил 18 лет также в колонии строгого режима со штрафом 2,5 млн рублей и ограничением свободы сроком на 2,5 года. Прокурор запрашивал для них 24 года и 21 год колонии соответственно.

Артур Максидов и Сергей Поляков были приговорены к 12 годам колонии каждый. Роман Грибанов получил 10 лет колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей, Юрий Петров — семь лет колонии общего режима и штраф в 700 тыс. рублей.

По версии обвинения, братья Магомедовы создали преступное сообщество в составе не менее 15 человек, которое действовало на базе ООО «Группа «Сумма» и в период с 2010 по 2016 год похитило более 11 млрд рублей по государственным контрактам, заключенным с подконтрольными компаниями.

Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года. В мае 2022 года Генпрокуратура подала иск с целью конфисковать у них $750 млн, полученных с продажи «Транснефти» акций Новороссийского морского торгового порта.