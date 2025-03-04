Чтобы пенсионеры тратили по 100 тыс. рублей в месяц, власти должны создать для этого условия, заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев. Так он прокомментировал слова экономиста Игоря Балынина о том, что при средней зарплате в 99 тыс. рублей нужно экономить по 70 тыс. ежемесячно в течение 22 лет, и тогда в старости можно будет тратить по 100 тыс. рублей каждый месяц.

«Надо смотреть правде в глаза: в нашем государстве на пенсию откладывать нельзя, потому что государство обязательно ваши деньги потеряет, и их просто не будет», — уверен Арефьев.

Он отметил, что в России по какой-то причине «жалеют тех», кто получает по 15 млн рублей в месяц, а тем, у кого зарплата 10 тыс. рублей, говорят: «На 3 тыс. жить можно», хотя последние «не живут, а существуют».

«Конечно, можно на хлебе и воде, а может быть, даже на мусорной свалке [жить]. Но это не жизнь, это существование. И нельзя путать жизнь полноценную с существованием, с тюремным пайком, с концлагерем. В концлагере тоже люди живут. Да, физиологически они живы, но жизни-то у них нет — они не пользуются ни материальными, ни духовными благами. Так же, как и у нас. Можно и на 30 тыс. прожить, можно и на 3 тыс. прожить, но это не жизнь, это полуголодное существование», — уточнил Арефьев.

Тем, кто предлагает россиянам жить на столь скромные суммы, депутат предложил самим испытать это на себе.

«Жизнь дается один раз. Другой не будет. Поэтому все наши правители обязаны создавать нам такие условия, чтобы мы жили, а не существовали», — заключил собеседник RTVI.

В разговоре с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что если россиянин, получающий среднюю зарплату (по прогнозу на 2025 год это 99 952 рубля), в течение чуть более 22 лет будет ежемесячно откладывать на счет по 70% от нее (69 966 рублей), то сможет на пенсии каждый месяц тратить по 100 тыс. рублей.

«Аналогичного результата можно достигнуть, если гражданину со средней заработной платой ежемесячно откладывать на банковский вклад по 35% от заработной платы в течение 36,5 года», — отметил экономист.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб сообщила «Аргументам и фактам», что социальные пенсии в России с 1 апреля 2025 года проиндексируют на 14,75%, их средний размер составит 15 250 рублей.

В январе 2025 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%. С февраля выплаты пенсионерам были дополнительно проиндексированы до уровня инфляции — 9,5%, отмечали в Социальном фонде России.