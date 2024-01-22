Российской телеведущей, гендиректору телеканала ТНТ Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

«При необходимости принимаются меры. Не требуйте от нас этого (списка, кому запрещен въезд) сегодня или завтра, но государство такого не простит никогда. Возможно, она и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не запустят», — сказал Смадияров, отвечая на вопросы журналистов (цитата по агентству КазТАГ).

Ранее в январе Канделаки опубликовала в своем телеграм-канале пост о «вытеснении русского языка» в Казахстане, обратив внимание на решение казахстанского Минтранса переименовать несколько железнодорожных станций — к примеру, заменить русское название «Уральск» на «Орал», «Узень» на «Жаңаөзен».

«Как показывает опыт Прибалтики, это очень опасная тенденция. Здесь тоже все начиналось с малого, а потом превратилось в настоящий снежный ком: закрывали русские школы, убирали советские памятники, запрещали русский язык и, наконец, выгнали пенсионеров на мороз», — написала тогда Канделаки.

На заявление российской телеведущей отреагировала казахстанская журналистка и блогер Динара Сатжан, которая написала в своем инстаграме*, что Казахстан — «независимое суверенное государство» и что «в чужой монастырь со своим уставом не лезут».

«Во-вторых, Казахстан в эпоху независимости постепенно возвращает родной язык, потерянный за годы советской власти. В-третьих, русский язык официально употребляется в нашей стране наравне с казахским, а казахский — государственный! И это закреплено в нашей Конституции (статья 7)», — написала Сатжан, слова которой приводил портал Orda.kz.

Помимо того, на слова Канделаки отреагировали депутаты мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана, в том числе Ирина Смирнова, заявившая, что «это личное мнение какого-то человека». «Она вообще имеет какое-то отношение к Казахстану? Она здесь была? На самом деле никто ничего не вытесняет. Я работаю в парламенте, абсолютно пользуюсь переводами с русского на казахский и обратно», — отметила Смирнова.

Сама Канделаки заявила, что «с интересом и грустью» наблюдает за реакцией представителей Казахстана.

«Уважаемые казахи, у вас есть простое, но емкое понятие — «мәңгу». От него происходит известный образ манкурта — человека, утратившего память, идентичность, а иногда и разум. Не помнить себя и всего, что происходило, отбрасывать историю во всех ее проявлениях и, в том числе, в исторических названиях — занятие не просто безграмотное, но и опасное», — написала она в своем телеграм-канале.

По словам Канделаки, в начале 2022 года, когда в Казахстане прошли массовые беспорядки, эта страна «едва не прекратила свое существование» (власти Казахстана тогда обратились за помощью к союзникам по ОДКБ). «Что лучше — горящие города или пришедшие на помощь соседи?», — добавила Канделаки.

В связи с поддержкой вооруженных действий России на Украине Канделаки находится под персональными санкциями таких стран, как США и Канада. На Украине Канделаки предъявили обвинение по ст. 110, ч. 2 Уголовного кодекса страны («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»). Сама Канделаки эти обвинения назвала лживыми.

* деятельность Meta по распространению соцсетей Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена