Глава Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа Павел Артеев на своей странице во «ВКонтакте» признался, что в ночь на 25 ноября был пойман пьяным за рулем. Он также заявил, что готов понести наказание.

«Уважаемые земляки, сообщаю, что в ночь с 24 на 25 ноября в п.Березово я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем, был задержан сотрудниками госавтоинспеции. Чтобы не было слухов и недомолвок сам вам рассказываю об этом и хочу покаяться в совершенном проступке. Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения», — написал Артеев.

Глава района также выразил сожаление, что «понимаешь всю серьезность ситуации после совершенного деяния».

Артеев добавил, что искренне сожалеет о содеянном и готов понести наказание, предусмотренное законом.

По словам источника портала NEFT, глава Березовского района не справился с управлением и слетел в кювет, после отказался от прохождения медосвидетельствования. На чиновника, как пишет издание, был составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»).