В американском городе Уичито, штат Канзас, трехлетняя девочка убила свою годовалую сестру, выстрелив ей голову из пистолета отца. Об этом пишет Mirror.

Несчастный случай произошел 28 февраля. 24-летний Майкл Техеда позвонил в экстренные службы и сообщил, что его старшая дочь застрелила младшую.

The Sun отмечает, что Техеда присматривал за дочерьми, пока их матери не было дома. Он рассказал сотрудникам полиции, что заснул во время просмотра телевизора. Проснувшись через два часа мужчина положил на каминную полку пистолет, который все это время находился у него в кобуре. После этого он пошел в спальню, чтобы переодеться.

«Находясь в своей спальне, он услышал громкий хлопок, после чего в комнату с плачем вбежала его дочь. Затем отец двоих детей пошел в гостиную, где обнаружил свою маленькую девочку, лежащую на диване с огнестрельным ранением в голову», — пишет The Sun.

Отец девочек арестован, ему предъявили обвинения в убийстве первой степени, создании опасной ситуации для ребенка и незаконном хранении оружия.

Также допрошена мать, которая приехала домой после звонка Техеды.

«Мама сказала, что начала паниковать и сказала ему позвонить по номеру 911, когда она ехала домой. Когда она приехала домой, она схватила трехлетнюю девочку, которая продолжала говорить маме, что ей жаль», — сообщает Mirror.

По данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, который собирает информацию о случаях стрельбы по всей стране, с 1 января в США были застрелены 54 ребенка в возрасте от 0 до 11 лет. В 2024 году было застрелено 250 детей того же возраста, добавляет Mirror.