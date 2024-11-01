Неизвестные устроили взрыв в картинной галерее MPV в нидерландском городе Ойстервейк, после чего украли две работы американского художника Энди Уорхола из серии «Правящие королевы». Об этом сообщила местная вещательная компания NOS.

Владелец галереи Марк Пит Виссер уточнил, что еще два портрета из этой серии были обнаружены на улице.

Серия портретов «Правящие королевы» кисти Энди Уорхола включает в себя 16 изображений четырех королев. На картинах изображены нидерландская королева Беатрикс, британская Елизавета II, датская Маргрете II и королева Свазиленда (ныне Эсватини) Нтомби Твала. Уорхол создал эту серию в 1985 году.

По информации NOS, инцидент произошел в ночь на 1 ноября. Злоумышленники применили взрывчатку, чтобы проникнуть в галерею. В результате взрывной волной выбило входную дверь, а также часть окон в галерее и близлежащих зданиях.

Как показали кадры с камер видеонаблюдения, грабители пытались похитить все четыре картины серии «Правящие королевы». Однако два портрета — изображения королев Беатрикс и Нтомби Твала — не поместились в машину злоумышленников, после чего те выбросили их на улице, а с двух других полотен сорвали рамы. Владелец галереи уверен, что небрежное обращение с картинами могло привести к появлению непоправимых повреждений.

Виссер рассказал, что полицейские позже обнаружили автомобиль злоумышленников, их самих продолжают искать. Полиция опрашивает свидетелей и осматривает руины галереи, которая, по словам ее владельца, оказалась практически разрушена в результате взрыва.

По словам искусствоведа Виллема Баарса, грабителям не удастся продать украденные полотна, поскольку они пронумерованы и обладают уникальным кодом. Это позволит распознать произведения, привезенные из Ойстервейка, уверен специалист.

«Если на полотне есть разрыв, подобное произведение искусства теряет свою ценность», — добавил Баарс.

Он отметил, что украденные работы не были редкими, поскольку Уорхол сделал множество трафаретных отпечатков четырех королев. В частности, в 2021 году четыре таких портрета королевы Беатрикс продали на аукционе в Гааге за €217 тыс.