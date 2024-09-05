Минюст разработает законопроект об обязательном досудебном примирении по делам о расторжении брака, сообщил глава ведомства Константин Чуйченко. Адвокат Сергей Жорин заявил RTVI, что это хорошая и правильная инициатива, которая может помочь в тех случаях, когда дело касается детей.

Он отметил, что занимается бракоразводными процессами более 20 лет, и считает, что в России должна быть обязательная примирительная процедура с участием специалистов.

«Но, на мой взгляд, только в тех случаях, когда есть общие несовершеннолетние дети. Когда есть общие несовершеннолетние дети, участие медиатора в качестве либо примирительной процедуры, либо в качестве процедуры, которая будет минимизировать риск наступления негативных последствий для детей — абсолютно правильная и полезная инициатива», — пояснил Жорин.

По словам Жорина, бракоразводные процессы отличаются «высоким эмоциональным градусом течения процесса».

«У супругов есть взаимные обиды, взаимные претензии, конфликт в верхней фазе. И супруги часто в судебном порядке борются за определение места жительства ребенка — с папой или с мамой, исходя не из интересов самого ребенка, а из того, чтобы насолить друг другу. Это, конечно, очень неправильно, и в дальнейшем сказывается на психике ребенка, на климате общения», — порассуждал адвокат.

При наличии общих детей, продолжил Жорин, бывшие супруги вынуждены продолжить общение, но в ходе бракоразводного они могут «так наломать дров, что потом просто не могут друг с другом общаться». Что касается процедуры медиации, которую Минюст, вероятно, хочет сделать обязательной, то ее стали применять не так давно, указал эксперт.

«Я изначально не верил в эффективность этой процедуры. И вот, несколько раз присутствуя на процедурах работы медиаторов, действительно профессиональных людей, я убедился, что это эффективно. Что градус эскалации конфликта падает, супруги начинают друг с другом общаться, о чем-то договариваться. И если даже не происходит примирения, то в любом случае процедура развода проходит с наименьшими травмами для детей», — сказал Жорин.

И хотя какие-то аспекты придется корректировать и обсуждать, в целом эта инициатива задает абсолютно правильный вектор, резюмировал адвокат.

По словам Чуйченко, процедура досудебного примирения будет действовать при определении места жительства ребенка, разделе имущества и взыскании алиментов. Помимо этого, в законопроекте будет прописана возможность получения супругами социально-психологической помощи при расторжении брака.

Анонсированный Минюстом законопроект может быть принят Госдумой уже в осеннюю сессию, заявила RTVI председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.