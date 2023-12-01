Границу Новосибирской области границу впервые измерили в километрах и внесли в единый госреестр недвижимости. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на представителей Минстроя региона.

В ходе работы было нанесено на карту 19 тысяч точек. Специалисты регионального Геофонда вычислили, что общая протяженность границы — 2,6 тыс. км. Информация по границе с Казахстаном не включена в учет.

Новосибирская область граничит на севере с Томской областью, на юге с Алтайским краем, на востоке с Кемеровской областью и на западе с Омской областью.

Измерения границ области прошло в рамках госпрограммы «Национальная система государственных данных» по поручению президента России Владимира Путина.

Новосибирская область образована постановлением ЦИК СССР в 1937 году, но в землеустроительных документах не были уточнены данные о границах региона со смежными субъектами. В Минстрое отметили, что в течение четырех лет велась работа по установлению границ между Новосибирской областью и смежными с ней Кемеровской, Омской и Томской областями, а также с Алтайским краем.

По данным ведомства, актуальная информация позволяет понимать, на каких территориях вести свою работу специалистам различных отраслей — лесного хозяйства, сельского хозяйства, промышленности, исключить споры между землепользователями.