Граждане Евросоюза должны приобрести достаточное количество запасов, которых хватит на 72 часа в случае кризиса. Об этом говорится в «Стратегии готовности», опубликованной на сайте Еврокомиссии.

«Новые реалии требуют нового уровня готовности в Европе. Нашим гражданам, нашим государствам-участникам и нашим предприятиям нужны правильные инструменты для действий как по предотвращению кризисов, так и для быстрого реагирования в случае стихийных бедствий», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ключевые цели стратегии включают в себя защиту основных общественных функций Европы, повышение степени осведомленности и готовности, улучшение координации во время реагирования на кризис, усиление гражданско-военного сотрудничества, улучшение прогнозирования, расширение государственно-частного взаимодействия и сотрудничества со внешними партнерами.

В качестве задач, направленных на достижение этих целей, в документе оговаривается разработка минимальных критериев готовности для основных гражданских служб — таких, как больницы, школы, транспорт и телекоммуникации, увеличение запасов критически важных материалов и оборудования, повышение адаптивности к климатическим изменениям и обеспечение доступа к критически важным природным ресурсам.

Помимо этого, Еврокомиссия призвала к поощрению таких практических мер, как подготовка запасов критически важных товаров на 72 часа, введение в школьную программу уроков по «готовности», создание кризисного центра ЕС для повышения степени интеграции действующих кризисных структур, организация регулярных учений в масштабах ЕС с участием Вооруженных сил, гражданской обороны, полиции, врачей и пожарных, содействие инвестициям двойного назначения, разработка комплексной оценки рисков и угроз и т.д.

Отвечая на вопросы о необходимости такой стратегии, Еврокомиссия отметила, что ЕС столкнулся с усложняющимся и нестабильным ландшафтом безопасности, ростом геополитической напряженности, иностранными гибридными и кибернетическими угрозами, изменением климата и окружающей среды. Пандемия коронавируса и российско-украинский конфликт также стали важными факторами при разработке стратегии, отмечается в официальном сообщении.

«Всегда лучше предотвращать кризисы, чем бороться с их последствиями. Наша стратегия заключается в создании всеобъемлющей картины угроз, с которыми мы сталкиваемся, подготовке граждан, в том числе — путем повышения их осведомленности о рисках, активизации военно-гражданского сотрудничества и более тесного взаимодействия со внешними партнерами, включая НАТО», — приводятся слова главы евродипломатии Каи Каллас.