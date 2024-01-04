Президент Владимир Путин подписал указ, который дает право гражданам Украины, уехавшим из Крыма до его вхождения в состав России, обратиться за российским гражданством с упрощенными условиями. Это касается в том числе тех, кто уже имел гражданство России, но вышел из него.

Согласно документу, такое право предоставляется обладателям украинских паспортов и лицам без гражданства, которые родились и постоянно жили в Крыму и Севастополе, но уехали оттуда до 18 марта 2014 года (дня подписания договора о принятии Крыма в состав России). Оно распространяется также на детей, супругов и родителей этих лиц, независимо от их гражданства.

Упрощенные условия предполагают, что такие заявители избавляются от требований жить в России в течение пяти лет до дня подачи заявления, владеть русским языком и знать историю страны и основы ее законодательства.

Тем же указом устанавливается, что украинские дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей и недееспособные лица, временно или постоянно пребывающие в России, «приобретают гражданство Российской Федерации».

Гражданство — за участие в военной операции на Украине

Отдельным указом, также опубликованным 4 января, Путин в очередной раз скорректировал условия упрощенного получения гражданства для иностранцев, которые «в период проведения специальной военной операции» заключили контракт о прохождении военной службы в армии или воинских формированиях России.

За российским гражданством, согласно этому документу, вправе обратиться:

заключившие контракт на срок не менее года;

проходящие военную службу «в период СВО»;

уволенные по возрасту, по истечении срока службы, по состоянию здоровья и в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения;

члены семей перечисленных категорий — супруги, дети и родители.

Этим категориям иностранцев также не обязательно жить в России в течение пяти лет, владеть русским языком и знать основы истории и законов страны.

В сентябре 2022 года Казахстан, Узбекистан и Киргизия предупредили своих граждан об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на Украине. Есть случаи приговоров к большим срокам за наемничество.

В том же месяце Путин подписал закон, позволяющий иностранцам-контрактникам обращаться за получением российского гражданства по упрощенной процедуре. По указу президента от 30 сентября 2022 года, для этого иностранцы были обязаны участвовать в боевых действиях не менее полугода (снизить этот срок позволяло ранение). В новом указе от 15 мая это условие уже отсутствовало.