В Томской области задержали гражданина Узбекистана по обвинению в совершении развратных действий без применения насилия в отношении подростка старше 12-ти, но младше 14-ти лет (ч. 2 ст. 135 УК РФ). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета (СК).

По версии следствия, 3 августа в парке мужчина подсел на скамейке к девочке-подростку и стал разговаривать с ней на интимные темы. Девочка испугалась, убежала и рассказала о случившемся родителям, после чего те заявили в полицию.

В СК не уточнили, как вышли на подозреваемого. По данным ведомства, он приехал в Россию на заработки в 2015 году.

Часть уголовной статьи, по которой обвиняют гражданина Узбекистана, грозит лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

В начале июля суд в Горно-Алтайске заключил под стражу гражданина Узбекистана, который обманом выманил откровенные фото у 14-летней девочки и выставил их на своей странице во «Вконтакте».

По информации Следственного комитета по Республике Алтай, в ноябре 2023 года приезжий, проживая в подмосковной Балашихе, завязал переписку в соцсети с 14-летней школьницей из Горно-Алтайска. Для этого он создал фейковую страницу под женским ником. Интимные фото «дама» предложила выслать ей в обмен на денежное вознаграждение.

Получив снимки, иностранец выложил их на всеобщее обозрение. Об этом узнала мать обманутой девочки. Женщина обратилась в полицию.

Фигуранта задержали в Балашихе и доставили в Горно-Алтайск. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Задержанный полностью признал вину.

Расследуется уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней (статья 135 УК РФ) и публичной демонстрации ее порнографических изображений в сети Интернет (статья 242.1 УК РФ).