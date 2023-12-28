Судно под флагом Панамы, которое направлялось под загрузку зерна в один из дунайских портов, подорвалось на мине в Черном море. Об этом сообщили в телеграм-канале силы территориальной обороны Украины.

В результате взрыва корабль потерял ход и управление, пожар возник на верхней палубе. Чтобы судно не затонуло, его зафиксировали на мели.

По данным телеграм-канала, медицинская помощь потребовалась двум пострадавшим, украинские катера морской охраны доставили на борт врачей. Сейчас к кораблю направили буксиры для транспортировки в порт.

В конце ноября в Севастополе после шторма в Черном море местные жители нашли выброшенную на берег мину. В пресс-службе Росгвардии пояснили, что это была учебная мина, которая не представляла опасности для окружающих.