Парламент Греции большинством голосов поддержал законопроект, легализующий однополые браки и предоставляющий полные родительские права однополым парам. Греция стала первой православной страной, разрешившей такие союзы, пишет Politico.

Законопроект одобрили 176 депутатов парламента из 254 присутствовавших на заседании. Против проголосовали 76 законодателей, двое воздержались, сообщает Associated Press (AP).

«Греция гордится тем, что стала 16-й страной ЕС, принявшей закон о равенстве браков. Это важная веха в области прав человека, отражающая сегодняшнюю Грецию — прогрессивную и демократическую страну, горячо приверженную европейским ценностям», — написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в соцсети Х.

Закон позволяет однополым парам регистрировать браки в мэрии и усыновлять детей. Оба родителя получают равные права в качестве законных опекунов ребенка. Также закон позволяет детям быть наследниками небиологических родителей.

Документ при этом не позволяет однополым парам мужского пола прибегать к суррогатному материнству, но признает детей, уже родившихся таким способом за границей. В Греции этот метод доступен женщинам, которые не могут иметь детей по состоянию здоровья, отмечает АР.

Законопроект «расширяет права детей», которые уже воспитываются однополыми парами, заявил перед голосованием премьер Греции. Он добавил, что документ не меняет структуру вспомогательной репродукции и, «конечно же, не устанавливает “Родителя 1” и “Родителя 2”».

Около трети представителей правящей консервативной партии «Новая демократия» воздержались или проголосовали против законопроекта, но получил достаточную поддержку со стороны левой оппозиции. Politico и АР называют это редким случаем случаем межпартийной поддержки в парламенте Греции.

Против закона выступали греческая Церковь и религиозные группы. В правой националистической «Греческое решение» (Elliniki Lysi) законопроект назвали «антихристианским» и наносящим ущерб национальным интересам, передает Reuters. Противники закона также заявляли, что считают достаточной мерой введение в 2015 году гражданского партнерства для однополых пар.

Закон вступит в силу после опубликования в официальном правительственном бюллетене.