В ночь на 3 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале. Данных о разрушениях и пострадавших военное ведомство не привело. В то же время в соцсетях появились сообщения о взрывах в Феодосии. Подробнее о ночной атаке БПЛА на Крым — в материале RTVI.

Сообщения о взрывах в Феодосии

В Феодосии после 2.00 мск произошло два взрыва, а через некоторое время прозвучали еще несколько, пишет Shot. Телеграм-канал связал это с работой систем ПВО.

«Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах содрогнулись стекла, а во дворах сработали сигнализации у машин», — отмечается в публикации.

Телеграм-канал «ЧП ФЕОДОСИЯ (КРЫМ)» также сообщил, что в городе была «серия мощных взрывов».

«Феодосия. Грохот и взрывы прям сейчас. Шторы подпрыгивают. Стекла звенят», — сообщил пользователь Дмитрий Костенко на странице во «ВКонтакте».

Телеграм-канал «Два майора» опубликовал снятое в Феодосии видео, на котором, как утверждается, запечатлена «борьба» с дронами. В ролике мужчина комментирует звуки взрывов. «К вечеру с гражданином наверняка будет проведена соответствующая работа», — пишут «Два майора».

Власти Крыма неоднократно призывали граждан не выкладывать видео работы ПВО и съемки стратегических объектов. «Ваш хайп помогает врагу корректировать удары! Просим всех, наконец, понять, что ваше видео, выброшенное в сеть, может привести к гибели людей! И такие случаи уже были!» — писал советник главы региона Олег Крючков. Госсовет Крыма в августе 2023 года предложил ввести штрафы в размере до 300 тыс. рублей за публикацию фото и видео о последствиях атак ВСУ по территории России.

Последствия атаки БПЛА

На фоне атаки БПЛА около 3.39 мск было перекрыто движение машин по Крымскому мосту. Оно возобновилось примерно через три часа.

Кроме того, было временно ограниченно движение автомобилей в районе 89 км автотрассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Причина такого решения не уточнялась.





Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко опубликовал в своем телеграм-канале схему объезда этого участка.

«Схема движения автобусов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок временно изменена с объездом через город Феодосию, далее на Приморский и автомобильную дорогу Тавриду в прямом и обратном направлениях», — уточнил он.

Железнодорожный транспорт в Крыму работает в обычном режиме, добавил Лукашенко.

Одна из самых массовых атак

Атака БПЛА на Крым в ночь на 3 марта стала одной из самых массовых с момента начала военной операции на Украине.

В начале января 2024 года Минобороны России сообщило об уничтожении 37 дронов над Крымом и Кубанью.

В декабре 2023-го российское военное ведомство заявило, что средства ПВО за два часа уничтожили над Крымом 26 украинских беспилотников.

В августе 2023-го военное ведомство отчиталось об атаке 42 дронов на полуостров. По сообщению ведомства, девять БПЛА были уничтожены, еще 33 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.