Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко иронично высказалась о фамилии первого заместителя министра здравоохранения России Владимира Зеленского, отметив, что тому не повезло с фамилией.

«Зеленский Владимир Анатольевич, первый заместитель министра здравоохранения. То, что первый — это хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — сказала она.

В ответ на слова Матвиенко замминистра посмеялся и развел руками.

Чиновники с фамилией Зеленский и раньше привлекали внимание россиян. Так, в августе 2023 года житель Смоленской области потребовал снять с выборов в областную думу депутата от «Единой России» Александра Зеленского.

На встрече с губернатором Александром Анохиным мужчина завил, что фамилия Зеленский якобы оскорбительна «для участников СВО и всех командиров».

«Будь он золотой, оловянный, деревянный, но его не должно быть. Пусть переписывает фамилию, пусть снимается. <…> Персонажа с фамилией Зеленский быть не должно», — поделился он своим мнением.

В ответ на это председатель Смоленской областной думы Игорь Ляхов пояснил, что «каждый гражданин может избираться независимо от фамилии».

«Наверное, у Зеленского Александра Андреевича фамилия возникла раньше, до президентства [Владимира] Зеленского на Украине. Поэтому давайте не будем нарушать права наших граждан и не преследовать людей по фамилии», — отметил Ляхов.

Таким ответом мужчина остался недоволен и покинул зал.

В региональном отделении «Единой России» уточнили, что родословная Александра Зеленского ведет к кубанским казакам, а за своих однофамильцев он «ответственности нести не может».

В разговоре с «Подъемом» Зеленский рассказывал, что с таким хейтом столкнулся впервые, но никого в нем не винит.

«Я уже действующий депутат городского совета же. Когда избирался, фамилия — как фамилия была, никого не смущала. Никто обо мне по фамилии не судит. Тем более мы не родственники с персонажем тем. Фамилию менять не буду — мне нравится. Думаю, умные люди и понимающие не будут ассоциации проводить», — сказал чиновник.

Он добавил, что свою фамилию любит и отказываться от нее не намерен. В смоленском избиркоме подчеркивали, что требование пенсионера снять с выборов кандидата Зеленского «подрывает политическую состязательность».