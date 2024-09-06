Американская группа Linkin Park собралась в новом составе после смерти в 2017 году вокалиста Честера Беннингтона. Новой вокалисткой стала Эмили Армстронг из гранж-группы Dead Sara, а барабанщиком —Колин Бриттейн.

«Чем больше мы работали с Эмили и Колином, тем больше мы наслаждались их талантами мирового уровня, их компанией и тем, что мы создали», — сказал во время стрима на YouTube-канале гитарист и вокалист Майк Шинода.

5 сентября во время трансляции на YouTube Linkin Park представила новую песню «The Emptiness Machine» с участием новой вокалистки. Композиция станет ведущим синглом нового альбома «From Zero», который выйдет 15 ноября. Сейчас группа отправилась в «разогревочный» шестидневный тур, музыканты выступят в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Гамбурге, Лондоне, Сеуле и Боготе.

Говоря об альбоме «From Zero», Шинода напомнил, что до Linkin Park группа называлась Xero. По его словам, название альбома относится как «к этому скромному началу, так и к путешествию, которое мы сейчас предпринимаем».

«С точки зрения звучания и эмоций, он о прошлом, настоящем и будущем», — сказал Шинода.

В новом альбоме будет 11 композиций, он выйдет на лейбле Warner Records.

До этого группа выпустила семь альбомов при участии Честера Беннингтона, который совершил самоубийство в июле июля 2017 года. После Linkin Park перестала выпускать альбомы и давать концерты. В апреле 2022 года Шинода сообщил, что группа не работает над новой музыкой и не планирует гастролировать в обозримом будущем.

Новой вокалистке коллектива Эмили Армстронг 38 лет, она начала заниматься музыкальной деятельностью с 11 лет, петь — с 15 лет. В 2002 году стала одной из основательниц хард-рок-группы Dead Sara, коллектив издал дебютный альбом в 2012 году.