В группе компаний ПИК отрицают монопольное положение провайдера Lovit в жилых комплексах и ограничение доступа другим операторам связи. Об этом сообщили RTVI в пресс-службе ПИК после того, как о выявленных барьерах заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«В жилых кварталах ПИК работают как минимум 20 интернет-провайдеров, при этом в некоторых кварталах провайдер Lovit не представлен. Таким образом ни ПИК, ни управляющие компании группы не препятствовали доступу каких-либо операторов связи в ЖК», — говорится в ответе пресс-службы.

Ранее в понедельник ФАС отчиталась о результатах проверки 84-х ЖК группы ПИК в 13 регионах России, которая велась с марта. По данным ведомства, ограничения выявили в жилых комплексах четырех субъектов — Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Речь идет о домах, где управляющая компания входит в группу застройщика ПИК, уточнили в службе.

Проверку провели «в связи с жалобами и информацией СМИ об ограничении доступа к услугам провайдеров для граждан, проживающих в жилых комплексах компании», говорится в релизе.

«Служба выявила ограничения в доступе и возможность подключения к одному интернет-провайдеру только в тех ЖК, где управляющая компания входит в группу лиц ПИК и услуги связи предоставляются “Ловител” — единственным оператором самого застройщика», — заявили в ФАС.

По результатам проверки ведомство запросило у провайдера «Ловител» и десяти управляющих компаний группы ПИК данные о том, сколько операторов хотели получить допуск к предоставлению услуг в многоквартирных домах застройщика и каковы результаты рассмотрения их запросов.

Также ФАС потребовала обосновать, почему конкретные провайдеры не были допущены в эти жилые комплексы. «В случае подтверждения фактов нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — предупредила служба.

О начале проверки в связи с возможным ограничением прав жильцов в выборе интернет-провайдера ФАС сообщила в конце марта.

«Согласно действующему законодательству должен быть обеспечен свободный доступ провайдеров в многоквартирные дома, а взимание платы за размещение оборудования не допускается», — напомнила служба.

В ходе проверки ведомство запросило у 11 операторов связи, в том числе МТС и МГТС, «Мегафон», «Ростелеком», «Вымпелком» и других, информацию о том, сталкивались ли они с барьерами в ЖК группы ПИК. Таким образом было проверено 84 ЖК застройщика в 13 регионах, и проблемы доступа выявили в четырех субъектах Российской Федерации.

К проверке привели жалобы на сбои в работе провайдера «Ловител», начавшиеся 21 марта в результате масштабной DDoS-атаки. Вечером 25 марта Роскомнадзор (РКН) сообщил RTVI, что атака на «Ловител» продолжается и что проблемы с работой ресурсов компании «до конца не решены». Как отметили в РКН, инфраструктура провайдера оказалась не готова к подобным ситуациям.

«Отсутствие эффективных превентивных мер, недостаточная защита сетевой инфраструктуры и слабая система мониторинга угроз показали, что компания не предприняла своевременных шагов для минимизации рисков подобных атак», — заявили тогда в ведомстве.

После сбоя депутат Госдумы Сергей Обухов попросил Минцифры, Роскомнадзор, Генпрокуратуру и ФАС проверить законность монопольного положения «Ловител» в домах ПИК в Москве и Петербурге. Он указал в запросе, что из-за сбоя жильцы московских ЖК Green Park, «Саларьево парк», «Никольские луга», «Митинский лес» и «Жулебино парк» не только лишились интернета, но и не могли попасть в подъезд.

В свою очередь глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в правительстве рассмотрят возможность ввести ответственность для управляющих компаний, которые не выполняют нормы закона о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома.