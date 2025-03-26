В правительстве рассмотрят возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые не выполняют нормы закона о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя сбой у провайдера домашнего интернета Lovit, вызванный хакерской атакой. Его слова приводит корреспондент RTVI.

«Закон принят, но не всегда управляющие компании создают все необходимые условия для его выполнения. Мы сейчас будем подробно смотреть, с какими проблемами сталкиваются операторы, в том числе обсуждаем возможность введения ответственности для управляющих компаний, которые создают дополнительные барьеры и не исполняют нормы закона», — сказал Шадаев.

Закон о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и свободном доступе к ним интернет-провайдеров был подписан президентом России Владимиром Путиным в апреле 2024 года. Согласно документу, провайдер может размещать свое оборудование в многоквартирном доме на основании договора об оказании услуг с собственником или нанимателем жилого помещения в этом доме, тогда как раньше основанием могло выступать решение общего собрания собственников. Плата за размещение сетей связи в многоквартирных жилых домах взиматься не должна. Исключение составляют только расходы на электроэнергию.

Пользователи начали жаловаться на сбои в работе Lovit 21 марта. Преимущественно жалобы оставляли жители Москвы и Подмосковья. Провайдер заявил, что в результате масштабной DDoS-атаки «были затронуты ключевые элементы инфраструктуры».

Вечером 25 марта Роскомнадзор (РКН) сообщил RTVI, что атака на Lovit продолжается и что проблемы с работой ресурсов компании «до конца не решены». Атака велась в том числе из США, Германии, Франции, Швеции, Нидерландов, Хорватии, Великобритании и России, говорится в сообщении ведомства.

«Инфраструктура провайдера оказалась не готова к такой массированной DDoS-атаке, что привело к серьезным сбоям в работе сервисов. Отсутствие эффективных превентивных мер, недостаточная защита сетевой инфраструктуры и слабая система мониторинга угроз показали, что компания не предприняла своевременных шагов для минимизации рисков подобных атак. Это свидетельствует о недостаточном уровне подготовки и планирования в сфере кибербезопасности», — отметили в РКН.

Телеграм-канал Mash писал, что Lovit — единственный провайдер в жилых комплексах застройщика ПИК. Из-за атаки и связанных с ней сбоев без интернета остались как жители ЖК, так и расположенные там магазины, отмечал канал.

После сбоя у Lovit депутат Госдумы Сергей Обухов направил запрос в Минцифры, Роскомнадзор, Генпрокуратуру и ФАС с просьбой проверить законность монопольного положения провайдера в домах ПИК в Москве и Петербурге. В обращении уточняется, что в результате сбоя в работе провайдера жильцы московских ЖК «Green Park», «Саларьево парк», «Никольские луга», «Митинский лес» и «Жулебино парк» оказались не только без интернета, но и без возможности попасть в подъезд.

«В результате сбоя сложилась чрезвычайная ситуация, затронувшая интересы тысяч граждан. <…> Возможности сменить оператора связи у граждан, проживающих в жилых комплексах, построенных и обсуживаемых группой ПИК, нет. Причина — монопольное положение оператора Lovit, навязанного застройщиком ПИК», — следует из документа.

Обухов также призвал проверить данные о том, что директор Lovit Мария Ляхова одновременно занимает должность руководителя департамента коммерческой недвижимости застройщика ПИК.