В работе Системы быстрых платежей (СБП) утром 26 марта произошел масштабный сбой. В Роскомнадзоре (РКН) заявили, что причиной стал сбой на инфраструктуре оператора СБП — Национальной системы платежных карт (НСПК).

«26 марта с 10:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксировал всплеск обращений о проблемах с оплатой через СБП. Проблема была связана со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт (НСПК). С 11:30 сервис восстанавливает работоспособность», — говорится в сообщении Центра мониторинга и управления связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного РКН.

Как следует из данных сайта Downdetector, клиенты банков начали сообщать о проблемах в работе Системы быстрых платежей около 10:15 мск. НСПК сообщил «Интерфаксу», что к 11:32 мск специалисты устранили неполадки в работе СБП, все сервисы системы вернулись к работе в штатном режиме.

В то же время пользователи сообщили о проблемах в работе банковских приложений, следует из данных сервиса Сбой.рф. В частности, фиксировались жалобы на невозможность совершить денежные переводы через мобильные приложения Сбера, Т-Банка, Альфа-Банка, ВТБ и Ozon Банка. Приложение Сбербанка при попытке отправить деньги через СБП выводило на экран сообщение: «По техническим причинам Вы не можете выполнить данную операцию».

Одновременно с этим телеграм-канал Baza написал, что «масштабной хакерской атаке» подверглись внутренние сервисы «Лукойла». По данным канала, сотрудники нефтедобывающей компании «не смогли зайти в свои рабочие компьютеры» из-за «странного сообщения о поломке», после чего получили «распоряжение не заходить в рабочие аккаунты» во избежание утечки данных.

«Доступ к системе клиентских пользователей и внутренним базам компании закрыт. При этом речь идет как о головном офисе, так и региональных отделениях. Сколько времени займет восстановление — неизвестно. Как сообщил источник, в прошлом году после похожей атаки систему восстанавливали около трех дней», — пишет Baza.

В Роскомнадзоре подтвердили, что «Лукойл» подвергся хакерской атаке.

«26 марта с 07:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует хакерскую атаку на компанию «Лукойл». Критическая инфраструктура компании не затронута», — говорится в сообщении ЦМУ ССОП.

«Лукойл» столкнулся с атакой вируса-шифровальщика, сообщает РБК со ссылкой на источник в одной из компаний по обеспечению информационной безопасности.

Предыдущий крупный сбой в работе банков и онлайн-сервисов произошел 24 марта. Тогда пользователи сообщили о проблемах в работе Сбербанка, «Госуслуг», МТС, «Теле-2», «Мегафона», «Ростелекома», Wildberries, Discord, Epic Games, DeepSeek, РЖД и др. В Роскомнадзоре заявили, что причиной сбоя стало использование иностранной серверной инфраструктуры.

После массового сбоя в работе российских интернет-сервисов 20 марта в РКН сообщили о планах провести исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры «в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета».