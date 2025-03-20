Утром 20 марта в работе интернет-сервисов в России произошел массовый сбой, следует из данных «Сбой.РФ», DownDetector и DownRadar. Роскомнадзор объяснил неполадки использованием «иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои».

«Рекомендуем отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров», — отметили в ведомстве.

Согласно данным сервисов, которые отслеживают работу российских сайтов и мессенджеров, сбои возникли в работе мессенджеров «ВКонтакте», Telegram и WhatsApp, банковских приложений «Сбербанк», «Т-Банк», «Газпромбанк», «Альфа-Банк» и ВТБ. Также пострадали платформа для стримеров Twitch, игровая платформа Epic Games, онлайн-игра Genshin Impact, сервис для дизайнеров Figma, соцсеть TikTok, видеохостинги YouTube и RuTube.

Жалобы поступили от пользователей портала Госуслуги и распространителя государственных лотерей «Столото». Сильнее других пострадал сервис Discord. Согласно данным «Сбой.РФ», за час на него поступило 1366 жалоб, за сутки число претензий превысило 10 тыс.

Среди прочего, проблемы наблюдались и в работе российских операторов связи, включая МТС, Tele2, МегаФон и Yota.

Блокировка CloudFlare

Участники профильных форумов утверждают, что в России заблокировали CDN-сервис американской компании CloudFlare. «Cloudflare заблокировали? Сегодня с самого утра недоступен их сайт, и куча других сайтов, соответственно, не открываются. Провайдер — Ростелеком (Сибирь). На Мегафоне все нормально», — пишет один из пользователей Рунета.

Россияне утверждают, что после блокировки сервисов CloudFlare у них «недоступно 90% интернета». Как отмечает «Осторожно, новости», зачастую они использовались для защиты от DDoS-атак и безопасного доступа к ресурсам.

Ранее Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора порекомендовал владельцам сайтов отказаться от использования CDN-сервиса компании CloudFlare, чье автоматически применяемое расширение TLS ECH (Encrypted Client Hello) нарушает российские законы и по умолчанию блокируется.

В пресс-релизе уточнялось, что TLS ECH работает с октября 2024 года и позволяет обходить ограничения доступа к запрещенной в России информации. В связи с этим РКН порекомендовал владельцам интернет-ресурсов либо отключить это расширение, либо перейти на отечественные CDN-сервисы.