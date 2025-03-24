Крупные российские платформы вряд ли сейчас удастся перевести полностью на отечественную инфраструктуру, несмотря на массовые сбои, заявил RTVI гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Кроме того, добавил он, госкорпорации до сих пор используют иностранное ПО.

24 марта в России произошел крупный сбой у «Сбербанка», «Госуслуг», МТС, «Теле-2», «Мегафона», «Ростелекома», Wildberries, Discord, Epic Games, DeepSeek, РЖД и так далее. В РКН заявили, что проблемы возникли у пользователей из-за того, что сервисы «используют иностранную серверную инфраструктуру, на которой и фиксируются сбои». Ведомство рекомендовало российским организациям «пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров». Жалобы на проблемы с доступом к онлайн-сервисам поступали от жителей Урала, Сибири, Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской и Калининградской области, Карелии и Кубани.

«Во-первых, полностью перейти [сейчас] на российскую инфраструктуру — это очень масштабная, сложная задача. Она не может быть выполнена на 100% за короткий срок. И во-вторых, относительно зависимости от иностранных сервисов. Вряд ли сейчас есть [такая] зависимость в “Госуслугах”, и не только от железа, но и от каких-то программных вещей, потому что все системы проходят проверку сертификации ФСТЭК [Федеральная служба по техническому и экспортному контролю]», — сказал Щельцин.

Эксперт отметил, что с сайтом РЖД ситуация отличается, потому что у госкорпораций «в этом плане больше свободы на применение иностранных компонентов» и для выполнения определенных задач они по-прежнему используют «западные программные продукты, которые могут давать сбой».

Комментируя заявление РКН о том, что сбой был связан с использованием иностранной серверной инфраструктуры, собеседник RTVI отметил, что вряд ли можно говорить об этом в отношении «Госуслуг».

«“Госуслуги” — это не просто одна группа серверов. Это что-то вроде большого осьминога, который взаимодействует с другими данными, в том числе с данными банков. Вполне возможно, гипотетически, если у одного из поставщиков данных были каким-то образом его процессы нарушены, то это могло сказаться и на “Госуслугах”», — пояснил Щельцин.

20 марта в Роскомнадзоре сообщили, что проведут исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры «для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета».

Ранее Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора порекомендовал владельцам сайтов отказаться от использования CDN-сервиса компании CloudFlare, чье автоматически применяемое расширение TLS ECH (Encrypted Client Hello) нарушает российские законы и по умолчанию блокируется.

В пресс-релизе уточнялось, что TLS ECH работает с октября 2024 года и позволяет обходить ограничения доступа к запрещенной в России информации. В связи с этим РКН порекомендовал владельцам интернет-ресурсов либо отключить это расширение, либо перейти на отечественные CDN-сервисы.

В январе дважды за 10 дней сообщалось о масштабных проблемах в работе Рунета. Первый сбой случился 14 января и затронул поисковые сервисы, YouTube, Telegram и Rutube, онлайн-кинотеатры, банковские сервисы и прочее.

Источник «Ведомостей» связал его с проблемами технических средств противодействия угрозам Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра. Источник Осторожно Media в Минцифры утверждал, что компания «Ростелеком» некорректно провела обновление автоматической системы безопасности интернета (АСБИ), которая «отвечает за “суверенный Рунет”». По его словам, это привело к ошибкам и сбоям в работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) по всей стране.