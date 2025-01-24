Российские пользователи сообщают о массовых проблемах в работе интернета, следует из информации на сайте «Сбой.рф». Предыдущий сбой в работе Рунета был зафиксирован за десять дней до этого, 14 января. Что известно о произошедшем, как оценивают ситуацию Кремль, операторы связи, аналитики и Роскомнадзор — в материале RTVI.

Первые сообщения о сбоях начали поступать после 10 часов утра по Москве, массовый характер ситуация приобрела после 11 часов. Пользователи сообщили о проблемах в работе основных операторов связи, банковских и государственных сервисов, мессенджеров, игровых платформ и социальных сетей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие сбоев и отметил необходимость дополнительных мер для обеспечения бесперебойной работы, пишет «Ъ».

«Здесь все-таки нужно в Роскомнадзор обращаться. Действительно, сбои фиксируются, это требует дополнительных мер для обеспечения бесперебойности работы. Соответствующие ведомства за это должны отвечать»,— заявил он.

Операторы связи

По состоянию на 12:50, на сайте «Сбой.рф» было зарегистрировано более 3 тыс. жалоб на работу «Мегафона», основная часть — из Москвы (23%), также о проблемах сообщили жители Самарской области (12%), Санкт-Петербурга (11%), Новосибирской области (9%), Краснодарского края (6%), Свердловской области (5%) и других регионов.

Количество жалоб на работу МТС составило 1597 обращений, большая часть — от пользователей из Москвы (40%), а также из Санкт-Петербурга (10%), Башкортостана (9%) и Краснодарского края (7%).

О сбоях в работе «Билайн» сообщили 347 пользователей, преимущественно из Москвы (31%), а также из Санкт-Петербурга (11%), Ярославской области (9%), Московской области (7%), Новосибирской области (7%), Саратовской области (6%) и Смоленской области (5%).

На проблемы в работе Т2 пожаловались 439 пользователей, в основном — из Москвы (34%), а также Свердловской области (11%), Санкт-Петербурга (9%) и Челябинской области (7%).

При этом представители операторов связи заявили о штатном состоянии работы по предоставлению своих услуг.

«Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам», — заявил представитель «Мегафона» изданию «Коммерсантъ».

В пресс-службе «Вымпелкома» также сообщили, что сеть продолжает работать в штатном режиме, однако отметили сбой в работе Telegram.

«Наши сети работают в штатном режиме, жалоб клиентов на технический сервис не поступало», — рассказали в пресс-службе Т2.

В компании МТС отказались от комментариев по этой теме.

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора сообщили RTVI, что зафиксировали проблемы в работе только одного оператора связи «на зарубежных стыках с европейскими сетями».

«Сбои на сетях других операторов Дежурная служба ЦМУ ССОП не фиксирует», — отмечается в сообщении.

Мессенджеры и VPN

Среди мессенджеров наиболее массовые сбои были зафиксированы в работе Telegram — 3416 жалоб и WhatsApp — 2208 жалоб. О проблемах в работе Viber сообщили 230 пользователей.

«И опять, похоже, проблемы с Рунетом. В частности, Telegram замедлился при использовании фиксированного (проводного) подключения. Файлы не скачиваются. Текст медленно уходит. С мобильных устройств вроде бы лучше. Опять эксперименты на гражданах от известного ведомства? UPD: Нет и доступа к многим зарубежным сайтам», — написал аналитик в сфере телекома Алексей Бойко в своем телеграм-канале.

Помимо этого, сообщается о сбоях в работе социальных сетей TikTok и «Вконтакте», сервисов «Госуслуги», «Кинопоиск», Steam и «Авито», а также банковских приложений и сайтов «Т-Банк», ВТБ, «СберМобайл» и «МТС-Банк». Пользователи также сообщают о проблемах в работе VPN-сервисов и трудностях с доступом к сервису мониторинга сбоев, где можно оставить жалобу, пишет сайт Habr.com.

По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, возникшие проблемы пользователей могут быть связаны с решением Роскомнадзора заблокировать какой-либо VPN-сервис, пишут «Аргументы и факты». Он также предположил, что сбои могут иметь локальный характер.

«Возможно, это какая-то локальная история. У нас в статистике никаких изменений нет, все нормально. Если какие-то колебания есть, то они очень мелкие», — сказал Клименко.

Сбой в работе Рунета 14 января

В середине января пользователи массово пожаловались на сбой в работе сети, который затронул поисковые сервисы, YouTube, Telegram и Rutube, онлайн-кинотеатры, банковские сервисы и т.д. Источник «Ведомостей» связал массовый сбой с проблемами технических средств противодействия угрозам Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра.

Собеседник издания рассказал, что причиной стали проблемы с набором расширений протокола DNS — DNSSEC, гарантирующего достоверность данных при обращении к различным сетевым ресурсам и исключает вероятность подмены IP-адреса в ходе атак в доменной зоне .ru.

Генеральный директор хостинг-провайдера VPS серверов Никита Цаплин отметил, что проблема затронула всех, кто работал с ТСПУ через российских операторов связи, в то время как протоколы мессенджеров этот сбой не затронул.

По словам источника «Осторожно, Media» в Минцифры, причиной сбоя стало некорректное обновление автоматической системы безопасности интернета (АСБИ) сотрудниками «Ростелекома», после чего ошибка была устранена. В «Ростелекоме» заявили, что проблемы в работе Рунета не связаны с сетями компании.

При этом в пресс-службе Координационного центра доменов .ru/.рф рассказали об отсутствии сбоев в инфраструктуре доменов верхнего уровня и российских DNS. Позднее в Роскомнадзоре сообщили о «кратковременном нарушении» взаимодействия между сетями разных операторов.

«Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — сказали в РКН.