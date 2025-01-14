В работе интернета в России 14 января произошел масштабный сбой. Роскомнадзор зафиксировал «кратковременное нарушение связности», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Работа сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», — сказали в Роскомнадзоре.

Сетевая связность — это степень взаимодействия между сетями разных операторов, а также количество маршрутов и промежуточных узлов для интернет-трафика, пояснили в РКН. Некоторые ресурсы продолжили работать, «потому что не все упало, вероятно», приводит объяснение ведомства телеграм-канал «Осторожно, новости».

14 января пользователи пожаловались на сбой в работе Рунета. Он затронул поисковики, YouTube, Telegram и Rutube, онлайн-кинотеатры, банковские сервисы, повлиял на работу каршеринга.

Сбой связан с проблемами технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора и Главного радиочастотного центра, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из операторов.

По его словам, проблемы возникли с набором расширений протокола DNS — DNSSEC, который призван гарантировать достоверность данных при обращении к тому или иному ресурсу. Благодаря этому расширению в доменной зоне .ru гарантируется исключение вероятности подмены IP-адреса в результате атак.

Проблема затронула всех, кто работал с ТСПУ через российских операторов связи, заявил газете генеральный директор RUVDS Никита Цаплин. Протоколы мессенджеров сбой ТСПУ не затронул, поэтому они продолжали работать, объяснил эксперт.

Источник Осторожно Media в Минцифры утверждает, что сбой связан с обновлением автоматической системы безопасности интернета (АСБИ), которая «отвечает за “суверенный Рунет”». По его словам «Ростелеком» в рамках обновления АСБИ «некорректно накатил обновление», которое привело к ошибкам и сбоям в работе. ТСПУ по всей стране. Ошибку устранили, добавил собеседник Осторожно Media.

В пресс-службе Координационного центра доменов .RU/.РФ заявили, что инфраструктура доменов верхнего уровня .RU и .РФ и российские DNS работают без сбоев. «Никаких комментариев дать не могу, потому что мы не видим никакого сбоя в своей, так сказать, части», — сказал RT директор центра Андрей Воробьев.

В «Ростелекоме» сообщили, что проблемы с доступом к интернету в России не связаны с сетями компании. «Билайн», Т2 и «Мегафон» заявили, что проблемы с доступом в интернет происходят по не зависящим от них причинам.