В столице Чада, городе Нджамена, группа солдат направилась к президентскому дворцу, чтобы взять его под свой контроль. Об этом сообщает местное издание TchadOne в социальной сети X (бывший Twitter).

По данным TchadOne, на улицах Нджамена появилось множество военной техники и боевиков. Кроме того, в городе не работает интернет и «ситуация остается запутанной», констатирует издание.

В ночь на 28 февраля в результате атаки на здание Агентства национальной безопасности (АНБ) Чада погибли несколько человек. Как указывает Libération, власти обвиняют в этом сторонников оппозиционной Социалистической партии без границ (PSF) во главе с Яя Дилло — лидером оппозиции и двоюродным братом нынешнего главы государства Махамата Идриса Деби.

Причиной нападения, по версии правительства, стал арест одного из членов PSF — Абакара Тораби, которого обвинили в «попытке убийства председателя Верховного суда». Его якобы привезли в АНБ, после чего у здания спецслужбы начали собираться представители оппозиционной партии. Охранявшие здание военнослужащие их остановили, однако через некоторое время последовали выстрелы, пишет ТАСС.

Яя Дилло в разговоре с Agence France-Presse (AFP) заявил, что не имеет отношения к атаке на здание спецслужбы. Позднее стало известно, что сотрудники силовых структур вошли в штаб-квартиру оппозиционной партии. AFP сообщило, что они применяли оружие и слезоточивый газ. В результате штурма штаб-квартиры PSF жертв не было.

«В настоящее время ситуация полностью контролируется. <…> Виновные в этом акте арестованы или находятся в розыске и будут привлечены к ответственности», — утверждали в правительстве Чада.

Посол России в беседе с ТАСС сообщил, что государственного переворота в республике нет, а правительственные силы на бронетехнике будут блокировать улицы для порядка.

Инцидент произошел на следующий день после объявления о проведении в Чаде 6 мая президентских выборов. Дилло и нынешний президент переходного периода Деби уже объявили о намерении участвовать в них.

«Цель — помешать мне, физически устранить меня. <…> Запугать меня, чтобы я не пошел на выборы», — цитирует Libération Яя Дилло.

Среди прочего, издание утверждает, что оппозиционер назвал атаку на АНБ «инсценировкой» и осудил ее.

В 2021 году в Чаде появилось переходное правительство — его создали после гибели предыдущего президента страны Идриса Деби, который правил Чадом с 1990 года по апрель 2021 года. Погиб Деби от ранений, полученных во время боя с повстанцами.

После его смерти к власти пришел его сын Махамат Идрис Деби. Он утверждал, что переходный период с временным правительством продлится всего полтора года, после чего будет избрано правительство. Однако в январе 2023 года переходное правительство продлило свои полномочия еще на два года.