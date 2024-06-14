Южный окружной военных суд признал военизированное формирование «Грузинский национальный легион»* террористической организацией в России. Об этом сообщается в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Грузинский национальный легион»* — неправительственное добровольческое вооруженное формирование, воюющее на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе 25-го батальона территориальной обороны Киевской области. Состоит преимущественно из бывших военных или сотрудников спецслужб из Грузии, которые уже имели опыт ведения боевых действий в грузино-абхазском и грузино-осетинском конфликтах, а также иностранцев со всего мира.

По данным спецслужбы, легион был создан в 2014 году под руководством Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР). Члены легиона участвуют в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ), а также «занимаются организацией диверсионно-террористических актов на территории России, пыткам военнослужащих ВС РФ и убийствам мирного населения», говорится в сообщении ФСБ.

«Данный факт позволит квалифицировать преступную деятельность членов легиона и их пособников не только по ст. 359 „Наемничество“ УК РФ, но и по статьям террористической направленности», — говорится в сообщении ФСБ.

Ведомство также поделилось кадрами с попавшим в плен членами легиона, которые подтвердили, что он контролируется ГУР Украины, и рассказали, что их тренировали иностранные инструкторы. «Шведы, с Новой Зеландии были. Учили тактике, дронам, как передвигаться и штурмовать», — сказал один из них.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал главаря «Грузинского национального легиона»* Ушанги Мамулашвили. Против Мамулашвили возбудили уголовное дело по ч. 1 и ч. 3 ст. 359 УК (вербовка наемников и участие в вооруженном конфликте в этом качестве) и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия, лицом с использованием своего служебного положения). По первой статье ему может грозить до 15 лет лишения свободы, а по второй — до шести лет.

* Запрещенная в России террористическая организация