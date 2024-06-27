За пакет законопроектов под общим названием «В защиту семейный ценностей и несовершеннолетних» проголосовали 78 депутатов от правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) и союзной фракции «Сила народа». Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа. Представители оппозиционных партий не участвовали в голосованиях, бойкотировав заседание.

Пакет законов включает 19 проектов, которые предполагают внесение изменений в различные законодательные акты страны, а также в Трудовой кодекс. В частности, эти изменения предусматривают запрет на регистрацию отношений, «альтернативных супружеству», кроме заключения брака между мужчиной и женщиной.

Также поправки предусматривают запрет на операции по смене пола и усыновление или удочерение детей однополыми парами детей.

Поправки в законодательство Грузии предполагают введение уголовных наказаний за нарушение этих запретов. В частности:

— за операцию по смене пола будет грозить заключение на срок до четырех лет;

— за «пропаганду ЛГБТ*» в учебных заведениях — штраф в размере $530 для граждан и около $1,4 тыс. — для юридических лиц;

— а распространение рекламы, содержащей «ЛГБТ*-пропаганду», физлица будут штрафоваться на $284, а юрлица — на $886.

Кроме того, поправки предусматривают штраф в размере $355 для физических лиц и более $1 тысячи — для юридичекских лиц, за распространение среди несовершеннолетних материалов о смене пола либо гомосексуальных отношениях.

Согласно поправкам, нарушения, которые предусматривают денежный штраф, также могут грозить лишением свободы до двух лет.

В декабре 2022 года похожий законопроект, запрещающий пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений», педофилии, распространения информации об ЛГБТ* и смене пола среди граждан всех возрастов подписал президент России Владимир Путин. Запрет распространяется также на интернет, СМИ, книги, аудио- и видеопродукцию.

За «пропаганду ЛГБТ*» в России были введены штрафы:

— до 400 тыс. рублей для граждан и до 5 млн рублей для юрлиц;

— за демонстрацию ЛГБТ* и информации, побуждающей к смене пола среди подростков, предусмотрены штрафы в размере до 200 тыс. рублей для граждан и до 4 млн рублей для юрлиц.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России