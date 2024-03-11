Грузия выразила «глубокую обеспокоенность» решениями украинских властей, которые «вопиюще» противоречат «традиционной дружбе» между странами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Грузии.

По мнению грузинских властей, одним из таких решений стал отзыв украинского посла из Грузии в марте 2022 года под «непонятным» предлогом того, что Тбилиси не ввел санкции против России и не отправил добровольцев в зону боевых действий на Украине.

Еще одним таким решением стал отзыв чрезвычайного и полномочного посла Грузии на Украине в июле 2023 года. Тогда украинские власти объяснили свое решение предсмертным состоянием экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Эту причину в грузинском правительстве назвали «надуманной» и напомнили, что посол Грузии был «одним из немногих иностранных дипломатов», кто оставался в Киеве с начала российской военной операции и не покидал страну «ни на день».

Кроме того, Грузия осудила заявления Украины, в которых говорилось о политических мотивах тюремного заключения Саакашвили.

Грузинские власти также выразили обеспокоенность тем, что в украинском правительстве высокие посты по-прежнему занимают люди, которые объявлены в розыск или осуждены за различные преступления в Грузии. Речь идет о бывшем главе грузинского Минюста Зурабе Адеишвили и экс-заместителе главы МВД страны Георгия Лорткипанидзе.

В настоящее время Адеишвили занимает должность советника генерального прокурора Украины, а Лорткипанидзе — заместителя главы службы контрразведки Украины. Оба они являются фигурантами дел в Грузии.

«Несмотря на то, что прокуратура Грузии неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой о передаче этих лиц, украинские власти не проявили необходимого уважения к грузинскому государству и не передали виновных Грузии», — отметили в правительстве страны.

Тбилиси подчеркнул, что для урегулирования взаимоотношений между странами «необходимо, чтобы украинские власти передали Грузии преступников, которые сегодня занимают высокие посты в украинском правительстве».