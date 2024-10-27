На развязке Глилот близ Тель-Авива грузовик врезался в автобусную остановку, сообщает Times of Israel. По предварительным данным, пострадали десятки человек.

«Полиция сообщает, что многочисленные сотрудники полиции направляются на место происшествия после того, как грузовик врезался в людей, ожидавших автобуса на остановке», — говорится в сообщении.

По данным Times of Israel, в районе Глилот недалеко от Герцлии находится штаб-квартира Моссада, а также несколько разведывательных подразделений Армии обороны Израиля, включая известную группу радиотехнической разведки Подразделение 8200.

Пресс-служба Скорой помощи Израиля (MDA) сообщила, что ранения разной степени тяжести получили более десяти человек.

«Врачи скорой помощи и парамедики MDA оказывают помощь и эвакуируют десять раненых в больницы Бейлинсон и Ичилов. Среди раненых: четыре человека в тяжелом состоянии, два человека в состоянии средней тяжести и четыре человека в легком состоянии», — сказано в сообщении.

Ynet пишет, что пострадали 40 человек. По данным газеты, полиция рассматривает аварию как теракт, водителя убили.

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