У берегов Корсаковского района Сахалинской области перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов», перевозившее щебень и песок, говорится в телеграм-канале главы региона Валерия Лимаренко.

«Предварительно при перегрузке произошел крен и переворачивания судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырех пока неизвестна. Сейчас идет поисково-спасательная операция», — написал губернатор.

По его словам, на месте ЧП работают два буксира и спасательное судно.

«Спасатели делают все возможное. Буду информировать вас о ходе операции», — отметил он.

В январе 2022 года вертолет Ми-8 МЧС России эвакуировал подавший сигнал бедствия экипаж этого же судна. Тогда спасение осложнялось ветром, темным временем суток и непрочным льдом. Из-за этого вертолету пришлось опуститься на предельно малую высоту, моряков подняли на борт на веревке.

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