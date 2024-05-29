Губернатор Алтайского Края Виктор Томенко, занимающий эту должность с 2018 года, может лишиться поста. Об этом RTVI рассказал источник в Госдуме.

«Глава Алтайского края может в ближайшие дни лишиться поста, не исключено, что это может произойти уже завтра», сказал собеседник.

По его словам, отставка действующего главы региона обсуждается уже давно. Причины ротации не объясняются, также неизвестно, пойдет ли Томенко на повышение, как его коллеги из пяти других регионов.

В мае президент Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов Калининградской, Кемеровской, Курской, Тульской областей и Хабаровского края.

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края. Он окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в цветной металлургии».

Трудовую деятельность Томенко начал на Норильском горно-металлургическом комбинате в 1988 году. В разные годы он занимал должности на предприятиях и в компаниях, связанных с металлургией и горным делом.

В 2010—2018 годах Томенко работал в правительстве Красноярского края, где занимал различные руководящие должности. В 2018 году он стал губернатором Алтайского края.

В сентябре 2023 года по итогам Единого дня голосования Виктор Томенко был избран на второй пятилетний губернаторский срок, набрав 76.16% голосов избирателей.