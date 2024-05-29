Губернатор Алтайского Края Виктор Томенко, занимающий эту должность с 2018 года, может лишиться поста. Об этом RTVI рассказал источник в Госдуме.

«Глава Алтайского края может в ближайшие дни лишиться поста, не исключено, что это может произойти уже завтра», — сказал собеседник.

По его словам, отставка действующего главы региона обсуждается уже давно. Причины ротации не объясняются, также неизвестно, пойдет ли Томенко на повышение, как его коллеги из пяти других регионов.

В мае президент Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности губернаторов Калининградской, Кемеровской, Курской, Тульской областей и Хабаровского края.

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске Красноярского края. Он окончил Норильский индустриальный институт по специальности «экономика и управление в цветной металлургии».

Трудовую деятельность Томенко начал на Норильском горно-металлургическом комбинате в 1988 году. В разные годы он занимал должности на предприятиях и в компаниях, связанных с металлургией и горным делом.

В 2010—2018 годах Томенко работал в правительстве Красноярского края, где занимал различные руководящие должности. В 2018 году он стал губернатором Алтайского края.

В сентябре 2023 года по итогам Единого дня голосования Виктор Томенко был избран на второй пятилетний губернаторский срок, набрав 76.16% голосов избирателей.