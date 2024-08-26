Женщина пострадала в результате атаки дронов на жилой комплекс в Саратове. Губернатор Роман Бусаргин написал в телеграм-канале, что она госпитализирована в тяжелом состоянии.

«В результате атаки беспилотников частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади. К сожалению, есть пострадавшие. В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме», — сказано в сообщении главы региона.

По словам Бусаргина, после проверок жители в сопровождении специалистов службы спасения смогут подняться за документами и всем необходимым. Также жителям пострадавших квартир предоставят место для проживания и будет просчитана компенсация.

Губернатор также подтвердил, что после атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе.

«К счастью, пострадавших нет. Всех жильцов на время обследования здания специалистами эвакуировали. Работают экстренные службы, спасатели», — отметил он.

По словам Бусаргина, выбитые стекла попали на парковку у здания. Степень повреждения машин будет оценена ближайшее время для выплаты компенсаций, добавил глава региона.

Об атаке беспилотников на Саратов и Энгельс губернатор сообщил утром 26 августа. По его словам, обломки дронов попали в жилые дома. 164.ru пишет, что в Саратове обломки попали в 38-этажный дом в жилом комплексе Volga Sky на Славянской площади. Как сообщает Mash, пострадала также многоэтажка на улице Пушкина в Энгельсе и минимум 20 машин.