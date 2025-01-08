Двое сотрудников пожарной службы МЧС погибли при тушении промышленного предприятия в Энгельсе, которое загорелось после атаки беспилотников в ночь на 8 января. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«К сожалению, в результате ликвидации есть двое погибших — сотрудники пожарной службы МЧС. Также один специалист госпитализирован в больницу», — говорится в его посте.

Площадь пожара увеличилась, в Энгельсе будет введен режим ЧС, добавил глава региона. По его словам, в течение всего дня специалисты управления Роспотребнадзора берут пробы воздуха в районе пожара. «Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано», — заявил Бусаргин.

Минобороны России ранее отчиталось об уничтожении 11 беспилотников над Саратовской областью. Губернатор региона сообщил, что Саратов и Энгельс подверглись «массированной атаке БПЛА», на одном из промышленных предприятий произошел пожар. О каком объекте идет речь, он не уточнил.

По словам местных жителей, дым накрыл половину города, а пламя видно почти из любой точки Энгельса, пишет «Осторожно, новости». В районе нефтебазы слышны взрывы, утверждает канал.

Одной из целей ВСУ была нефтебаза «Кристалл», пишет военкор Юрий Котенок. «Предварительно, поврежден один из резервуаров», — говорится в его посте. Официального подтверждения этой информации нет. По данным Минобороны, в общей сложности над российскими регионами в ночь на 8 января было сбито 32 беспилотника.