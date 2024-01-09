В Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса, еще один упал на «нежилой объект». Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Друзья, сообщаю, что на территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетический комплекса. Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь», — сообщил глава региона.

Три человека в результате атаки получили вред здоровью средней тяжести, двое из них отказались от госпитализации. На месте происшествия работают экстренные службы, «ситуация находится под полным контролем», добавил Клычков.

Позже губернатор сообщил, что третий дрон упал на нежилой объект в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа, пострадавших нет.

По данным телеграм-канала Shot, один из беспилотников врезался в пустой резервуар на территории нефтебазы «Орелнефтепродукт». Mash и 112 утверждают, что дроны атаковали два объекта ― «Орелнефтепродукт» и «Орелэнерго».

Как пишет 112, пострадавшие получили порезы от разбитых стекол в здании «Орелэнерго». Канал утверждает, что третий БПЛА якобы упал около Федерального государственного унитарного дорожного предприятия.