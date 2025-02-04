Губернатор Забайкальского края Александр Осипов передал два личных гладкоствольных ружья на нужды военной операции на Украине. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Это были подарки от дорогих мне людей, которые хранились 25-30 лет. Но на спецоперации они нужнее. Поэтому призываю вас тоже по возможности помочь нашим воинам», — рассказал глава региона.

Осипов рассказал, что для передачи оружия следует обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы. Там нужно будет заполнить акт, который позволит снять оружие с учета у владельца и поставить его на баланс воинской части.

По словам губернатора, жители Забайкальского края сдали на нужды СВО уже более 400 единиц оружия.

«В основном пользуются спросом многозарядные гладкоствольные ружья и полуавтоматы. Также есть потребность в любых гладкоствольных ружьях любого калибра», — отметил он.

В видеообращении Осипов также отдельно рассказал о недавней встрече с бойцом из Забайкалья, который рассказал, что дробовики сейчас являются наиболее эффективной защитой для личного состава от дронов противника.

«Считаю, что насыщенность наших подразделений двухстволками должна быть максимальная. Будет победа, потом купим новые ружья или заберем старые, а пока важнее защита наших воинов», — сказал губернатор.

Он добавил, что каждому, кто приносит оружие для российских бойцов, вручается благодарность от Управления Росгвардии по Забайкальскому краю.

В октябре 2024 года Росгвардия объявила об освобождении владельцев оружия от ответственности за отдельные административные правонарушения, если они передадут его на нужды военной операции.

Речь идет об амнистии по административным правонарушениям в области оборота оружия, таких как несвоевременное обращение для его регистрации (перерегистрации), если они не повлекли негативных последствий.