Папа Римский Франциск в марте планирует назначить губернатором Ватикана монахиню Рафаэллу Петрини. Об этом он рассказал в эфире итальянского ток-шоу Che tempo che fa («Какая погода»), передает Vatican News.

Таким образом, впервые в истории города-государства его губернатором станет женщина.

Назначение последует за уходом на пенсию архиепископа Фернандо Вергеса Альсагу, которому 1 марта исполнится 80 лет.

Петрини с октября 2021 года занимает пост генерального секретаря губернаторства Ватикана.

В начале января папа римский Франциск назначил итальянскую монахиню сестру Симону Брамбиллу главой департамента, курирующего религиозные ордена Католической церкви. Она стала первой женщиной в истории, возглавившей одно из ватиканских ведомств.