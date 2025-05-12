ГУР МО Украины опубликовало в своих соцсетях релиз о новой российской авиационной крылатой ракете С8000 «Бандероль», которую ВС РФ якобы применяет на Украине с начала этого года, в частности для атаки военных объектов в Одессе и Николаеве.

Согласно утверждениям ГУР, разработчиком и изготовителем ракеты является АО «Кронштадт». Ракета применяется с БЛА «Орион» («Иноходец») производства того же АО «Кронштадт».

Крылатая ракета С8000 «Бандероль», согласно утверждению ГУР, имеет фюзеляж длиной около 5 метров, выполненный с элементами малозаметности. Выдвижное крыло имеет размах 2,2 м. Ракета оснащается малогабаритным (масса всего 8,5 кг) турбореактивным двигателем SW800Pro-A95 тягой 80 кг китайского производства. Запас топлива 50-65 кг, что обеспечивает дальность полета до 500 км. Крейсерская скорость ракеты 520-560 км/ч, максимальная скорость 620-650 км/ч.

Ракета «Бандероль» оснащена 115 кг осколочно-фугасной боевой частью ОФБЧ-150, масса взрывчатого вещества составляет 49,5 кг. Система наведения ракеты спутниковая, основана на 8-канальном приемнике сигналов ГЛОНАСС/GPS «Комета-М8».

ГУР утверждает, что в «Бандероли» якобы используются детали производства Японии, США, Австралии, Южной Кореи, Китая и самой РФ.

Российское издание «Военное обозрение» пишет, что в конце апреля 2025 года новую крылатую ракету продемонстрировали на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву. Об этом сам Медведев сообщил на своей странице в ВК. Там же размещено видео, на первых секундах которого видно новую ракету. Она до степени смешения похожа с той, что продемонстрирована на схемах, опубликованных украинским ГУР.

Никаких официальных подробностей от российского Минобороны о данной ракете нет. Судя по видео с полигона, ракета имеет большие габариты. Как утверждает канал «Осведомитель», новая российская ракета «карандашной» формой головной части напоминает американскую крылатую ракету пониженной заметности AGM-158 JASSM.

Ранее украинские военные эксперты ошибочно считали «Бандероль» не крылатой ракетой, а новым дроном с реактивным двигателем. Например, украинский телеграм-канал «Полковник ГШ» утверждал, что это новый дешевый в производстве российский дрон, под названием «Бандероль», который применялся по целям в Одессе и Николаеве.