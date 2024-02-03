Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины заявляет, что в городе Энгельс (Саратовская область) якобы произошло покушение на Олега Стегачева, командира экипажа российского стратегического бомбардировщика Ту-95. Российские телеграм-каналы пишут, что версия украинской стороны не соответствует действительности.

«В результате атаки Олег Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет — уточняем», — заявляют в украинском ведомстве, слова которого приводит «Страна.ua».

В ГУР не стали прямо брать на себя ответственность, но «дали понять», что якобы причастны к произошедшему, подчеркнуло издание. В ведомстве также обвинили Стегачева в связи с участием в военной операции России на Украине и опубликовали фото якобы с места покушения.

Местный телеканал «Саратов 24» сообщил, что вечером 2 февраля на ул. Петровской в Энгельсе «были слышны хлопки, похожие на выстрелы». По словам местных жителей, в районе, где были звуки стрельбы, якобы заметили раненого человека; при этом в региональной полиции информацию о пострадавшем не подтвердили.

«Вчера около 20:20 очевидцы сообщили о хлопках на Петровской. Полиция выезжала на место, никого обнаружено не было. Раненых граждан также на месте не обнаружено. Проводится проверка», — сказали телеканалу в полиции.

В боях на Украине не участвовал

Саратовское издание «Взгляд-инфо» пишет, что стрельба в Энгельсе действительно была, в результате пострадал бывший военнослужащий, уволившийся из ВС России еще в 2021 году. В боевых действиях на Украине он участия не принимал, подчеркнуло издание.

Телеграм-канал Baza называет «ложными» сведения ГУР Минобороны Украины — в частности, об участии Стегачева в военном конфликте. По данным канала, 38-летний Олег Стегачев и его друг, 49-летний командир огневых установок в отставке Сергей П. 2 февраля находились рядом с гаражами на улице Петровского. Около 20 часов они услышали «три хлопка, похожих на выстрелы», после чего позвонили в полицию и рассказали о странных звуках.

После прибытия полиции на месте были обнаружены три гильзы от травматического оружия и металлическая колба-наконечник. Пока неизвестно, получил ли Стегачев ранения, однако, как выяснила Baza, в военной операции на Украине он не участвовал, поскольку «ушел в отставку и уволился еще до начала СВО».

Телеграм-канал утверждает, что Стегачев сейчас работает в Красноярской коммерческой авиакомпании, а его товарищ Сергей П., тоже отставной военный — водителем-экспедитором.

Бывший военный летчик и автр телеграм-канала Fighterbomber тоже заявил, что, по его данным, летчик Ту-95, о котором заявили в ГУР Украины, жив и «уволен был еще задолго до СВО и соответственно никакого отношения к СВО не имел».

«Был бытовой конфликт, стреляли из травмата какие-то [дураки]. В больнице лечится. Расходимся», — говорится в более позднем сообщении канала.

Официальной реакции со стороны Минобороны России пока не поступало.