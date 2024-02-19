Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны подтверждает факт смерти российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего вертолет на Украину, сообщило издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на пресс-службу ГУР. Изначально информация о гибели Кузьминова в Испании появилась в испанских СМИ, однако в публикациях обнаружились нестыковки. В гражданской гвардии Испании сообщения об убийстве Кузьминова не подтверждают.

«Подтверждаем факт смерти», — приводит «УП» сообщение ГУР.

«Он же решил переехать в Испанию вместо того, чтобы быть здесь. Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли застреленным», — утверждает источник украинского издания.

По словам неназванного собеседника «УП», неподалеку якобы нашли сгоревшую машину, на которой, предположительно, «уходили ликвидаторы».

Ранее о смерти Кузьминова сообщили испанские издания; некоторые СМИ позже обратили внимание на нестыковки в данных. ТАСС передавал со ссылкой на валенсийское издание Eureka news, что в последнее время у Кузьминова якобы были проблемы с алкоголем и наркотиками.

Соседи Кузьминова рассказали сотрудникам правоохранительных органов, что «иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, вел пьяную болтовню и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни», говорилось в публикации. Утверждалось, что у полиции якобы возникла версия, что украинские спецслужбы устранили неудобного свидетеля.

При этом изначально о произошедшем написала газета ABC, отметившая, что тело 33-летнего украинца нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с пулевыми ранениями, подчеркивал ТАСС. Между тем Daily Information сообщило, что тело обнаружили еще 13 февраля в коттеджном поселке в районе Ла-Кала, отметило агентство.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» обратил внимание, что возраст погибшего — 33 года — и возраст Кузьминова не совпадают: Кузьминову было 28 лет. Кроме того, издание Eureka news, на которое ссылается ТАСС, не имеет сайта, у него есть только аккаунт в соцсети X и телеграм-канал, замечает «Осторожно, новости».

Украинское издание «Страна.ua» также отметило, что в сообщениях о смерти Кузьминова «есть ряд нестыковок»; многие СМИ предполагают, что информация «была вбросом». В гражданской гвардии Испании сообщения об убийстве Кузьминова подтвердить не смогли.

«На данный момент у нас нет подтверждения этой информации», — сообщила сотрудница гражданской гвардии в ответ на вопрос РИА Новости о появившейся в СМИ информации о гибели Кузьминова. ТАСС позже сообщил , что правоохранительные органы Испании расследуют предположительное убийство гражданина Украины в автономном сообществе Валенсия. Об этом агентству заявили в пресс-службе провинциальной гражданской гвардии. Перешел на сторону Украины

О том, что российский вертолет Ми-8 оказался на Украине, стало известно 23 августа 2023 года. ГУР украинского Минобороны заявило, что машина попала на украинскую территорию «в результате длительной спецоперации». В сообщении ведомства утверждалось, что 28-летний пилот вертолета находится на Украине вместе с семьей, которую вывезли туда «заблаговременно».

Разведывательное ведомство Украины выпустило документальный фильм о Кузьминове и других российских летчиках, в котором снялся и сам сдавшийся пилот. Он рассказал на камеру, что перешел на украинскую сторону, поскольку выступает против военной операции и не хочет иметь к ней отношение.

Помимо Кузьминова, экипаж Ми-8 состоял еще из двух человек — летчика-штурмана и бортового инженера. Сам Кузьминов рассказал, что они не знали о его планах, а впоследствии уже не смогли помешать ему, поскольку у них не было оружия и они не умели управлять вертолетом. По словам Кузьминова, вертолет подвергся обстрелу, самого его ранили в ногу.

Летчик утверждал, что якобы пытался успокоить сослуживцев после посадки, но те «начали немножко агрессивно себя вести» и побежали к российской границе. Кузьминов предположил, что их «ликвидировали». Глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что летчики «оказывали сопротивление и были убиты».

Представитель ГУР Андрей Юсов, отвечая на вопрос о том, зачем потребовалось убивать членов экипажа, заявил, что «у них был выбор, и они его сделали».

В конце сентября прошлого года стало известно, что Главное военное следственное управление СК России обнаружило в действиях Кузьминова признаки госизмены. RT сообщал со ссылкой на ведомство, что следователи передали собранные доказательства ФСБ, которая будет вести уголовное дело. По сообщению RT, по вине Кузьминова, который угнал вертолет, погибли два члена его экипажа — штурман Хушбахт Турсунов и бортмеханик Никита Кирьянов. Отец Никиты Кирьянова 19 февраля рассказал RT, что не верит в сообщения СМИ о смерти Кузьминова. «В любом случае хочу дождаться официального подтверждения от властей о ликвидации Кузьминова», — сказал он. По его словам, аналогичная информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но публикации оказались фейком. Издание «Агентство»* в октябре прошлого года обратило внимание на вышедший на «России 1» сюжет, автор которого обвинил Кузьминова в убийстве других членов экипажа и сообщил, что российские спецслужбы уже получили приказ о его ликвидации. Один из офицеров спецназа Главного разведуправления (ГРУ) Минобороны заявил в эфире, что Кузьминов «до суда не доживет». Телеграм-канал «Рыбарь» 19 февраля выразил скепсис относительно сообщений об убийстве Кузьминова. «У истории была реальная основа — в прошлую среду действительно расстреляли неизвестного 33-летнего гражданина Украины в городе Аликанте. Однако никаких реальных доказательств смерти именно Кузьминова нет», — подчеркивает «Рыбарь».

* внесено Минюстом в реестр иноагентов