В Литве, как и в других странах постсоветского пространства, 9 мая отмечают 80-летие окончания Великой Отечественной войны. Однако празднование в Вильнюсе сочеталось с акциями противников Дня Победы — они раздавали на улице презервативы, а для цветов и свечей привезли мусоровоз.

Жители литовской столицы утром 9 мая стали собираться на Антакальнисском кладбище у мемориала советским воинам, освобождавшим Вильнюс от немецко-фашистских захватчиков. Люди несли гвоздики и свечи, звучали песни военных лет на русском языке, на дорожках стояли фотографии советских солдат.

Пожилой мужчина рассказал журналистам литовского СМИ, что вся его семья отмечает День Победы, что он передал эту традицию детям и внукам. Вильнюсец сообщил, что его отец принимал участие во Второй Мировой войне.

Еще один мужчина сказал что если бы не советские бойцы, то он не бы не жил, не имел бы детей и образования.

«Я чту этих людей, фашизм поднимает голову, этого не должно быть», — подчеркнул он.

«Праздновал весь мир. Вы живы только потому, что они умерли», — заявила пришедшая почтить ветеранов и память погибших женщина.

При этом около кладбища члены организации «Волки света» (Šviesos vilkai) устроили раздачу презервативов «ради общей безопасности мира». А близ солдатских могил стоял мусоровоз с надписью «Для гвоздик, свечей и советской ностальгии». Фотографии мусоровоза выложил в своем телеграм-канале мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Ход торжеств контролирует полиция, в частности следя за запрещенной в стране символикой. Согласно литовским законам, демонстрация советского флага, герба, пятиконечной звезды, исполнение гимна СССР или Литовской ССР карается штрафом — до 700 евро с физических лиц, до 1200 евро с юридических и должностных лиц.