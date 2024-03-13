Бывший хабаровский чиновник Владимир Фетисов, задержанный в Татарстане за рулем автомобиля с грузом тротила, заявил на допросе, что с осени 2023 года контактировал с украинским куратором, а в 2024-м получил задание привезти взрывчатку из Москвы. Об этом пишет «БИЗНЕС Online» со ссылкой на свои осведомленные о ходе следствия источники.

По данным издания, задержавших Фетисова на КПП «Малиновка» в Татарстане сотрудников ГИБДД представят к государственной награде.

Источники «БИЗНЕС Online» рассказали, что 63-летний Фетисов ранее работал и.о. главы администрации Хабаровского муниципального района и заместителем начальника управления по национальной политике в правительстве Хабаровского края.

Задержана и его 51-летняя жена Наталья Романенко, которую, по данным источника «Ъ — Казань«, следствие считает связистом Вооруженных сил Украины, а также организатором и координатором несостоявшегося теракта.

Наталья Романенко — экс-глава общества украинской культуры Хабаровского края «Украинское землячество «Криниця»» и худрук хора «Батькивскя криниця». В 2015 году она писала в соцсетях, что за посты в поддержку новых украинских властей двое неизвестных напали на нее на улице в Хабаровске и облили зеленкой с криками «Это тебе за Новороссию, бандеровка».

Как заявил источник «Коммерсанта», следствие считает, что Фетисов и Романенко готовили подрыв Хабаровского моста «Амурское чудо».

Своим куратором Фетисов, по данным «БИЗНЕС Online», назвал 60-летнего уроженца Донецкой области Владимира Бестемьянова, с которым познакомился в 2013 году на заводе «Амурсталь», куда тот приезжал для обмена опытом. После начала российской военной операции Бестемьянов воевал в составе ВСУ, потом был комиссован и поселился в Киеве.

Фетисов якобы сообщил на допросе, что сам вышел на связь со своим украинским знакомым и поделился с ним желанием покинуть Россию, переехав в Молдавию, Казахстан или на Украину. В ответ Бестемьянов, как утверждают источники «БИЗНЕС Online» со ссылкой на данные следствия, отправил бывшему чиновнику номер телефона человека, который якобы мог помочь с переездом. Общение между ними проходило в мессенджере Signal.

В августе 2023 года Фетисов, по его словам, связался с человеком, чей номер получил от Бестемьянова. Тот представился Виталием и предложил осенью встретиться в Молдавии. Встреча состоялась 6 ноября в парке возле отеля, где остановились Фетисов и его жена. В номере этой же гостиницы экс-чиновник по настоянию нового знакомого прошел тест на полиграфе, а на следующий день в течение пяти часов отвечал на вопросы Виталия о себе, в том числе о своей готовности нарушить закон ради переезда из России.

После этого Фетисов получил указание вернуться в Хабаровск, а его жена задержалась в Молдавии. В конце года муж прилетел за ней и забрал в Россию, но сам потом снова уехал в Хабаровский край, а супруга осталась в Москве.

В январе 2024 года, как пишет «БИЗНЕС Online», Виталий позвонил Фетисову и поручил снять координаты въезда и выезда на мост «Амурское чудо», являющийся частью Транссибирской магистрали и федеральной трассы М-58 «Амур». Не имея на тот момент машины, экс-чиновник ездил на такси, которое ему вызывала дочь из соседней Еврейской автономной области. В первый раз точность записанных Фетисовым координат не устроила заказчика, поэтому в феврале он повторил поездку.

После этого, по словам источников «БИЗНЕС Online», экс-чиновнику велели приехать в Москву, где он встретился с женой и по заданию Виталия купил минивэн Ford C-Max, на котором в начале марта по заданным координатам отправился в поселок под Орехово-Зуево и в лесу под сосной нашел черный пакет.

В пакете лежали 22 цилиндра, четыре батарейки и «пять пластмассовых предметов с проводами». Все это Фетисову было велено спрятать в салоне автомобиля. Он якобы утверждал на допросе, что Виталий назвал «предметы с проводами» муляжами, а супруга отговаривала перевозить этот груз.

Тем не менее Фетисов отправился из Москвы в Хабаровск. В ночь на 6 марта его автомобиль остановили на КПП «Малиновка» в Верхнеуслонском районе Татарстана. Инспектор решил проверить машину, поскольку счел поведение водителя подозрительным. При досмотре взрывчатка была найдена и изъята, а водитель задержан.

«Татар-информ» пишет, что в спрятанных под сиденьями и в салоне «двух десятках цилиндров из полимерного материала находилась смесь, содержащая гексоген и тротил — всего 8,8 килограмма», а в салоне также были обнаружены элементы питания.

В отношении Фетисова следственный отдел МО МВД России «Верхнеуслонский» возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Его арестовали до 6 мая, а расследованием занялось управление ФСБ по Татарстану.

По данным «Ъ — Казань», жена Фетисова была задержана в Хабаровске и доставлена в Казань 9 марта. Советский райсуд Казани в тот же день отправил ее под стражу до 6 мая по подозрению в незаконном хранении, приобретении и перевозке взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору (п. а ч. 3 ст. 222.1 УК РФ). Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат Романенко Эльза Шакирова отказалась давать «Коммерсанту» комментарии, объяснив это подпиской о неразглашении.