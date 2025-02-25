Сгенерированное нейросетями видео, на котором президент США Дональд Трамп целует обнаженные ступни главы департамента государственной эффективности Илона Маска, было продемонстрировано на экранах мониторов в американском министерстве жилищного строительства и городского развития. Об этом пишет The New York Post (NYP).

Видеоролик сопровождался надписью: «Да здравствует настоящий король». Он был опубликован спустя несколько дней после того, как Трамп прокомментировал свое решение об отмене платы за въезд в центр Нью-Йорка в социальной сети Truth Social словами: «Да здравствует король».

По одной из версий, инцидент произошел в результате взлома хакерами телекоммуникационной системы в министерстве. «Не все герои носят плащи», — оценили произошедшее демократы из комитета по финансовым услугам палаты представителей США в социальной сети X (ранее — Twitter).

Как отмечает The New York Times (NYT), видеоролик появился на экранах мониторов государственного министерства через два дня после того, как Маск приказал федеральным служащим отчитаться о своих достижениях за прошедшую рабочую неделю. Глава департамента госэффективности отметил, что отказ предоставить отчет будет расцениваться как заявление об увольнении.

Многие руководители государственных ведомств, включая службы национальной безопасности, разрешили своим подчиненным не исполнять указания Маска ввиду «чувствительной» сущности их работы.

Двое собеседников NYT рассказали, что в министерстве не смогли оперативно установить, каким образом были взломаны мониторы, в результате несколько устройств было решено отключить от сети. «Очередная трата денег и ресурсов налогоплательщиков. Соответствующие меры будут приняты для всех участников», — прокомментировала случившееся пресс-секретарь министерства Кейси Ловетт.