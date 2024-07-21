Чат-бот Fleep, предназначенный для публикации отложенных постов в Telegram, подвергся «несанкционированному доступу», сообщила команда сервиса. В результате 21 июля в сотнях украинских и российских телеграм-каналов появились однотипные сообщения с критикой украинских властей и призывами «сложить оружие». Mash пишет, что речь идет о хакерском взломе.

Администрация FleepBot сообщила, что работает над устранением проблемы и намерена обратиться в правоохранительные органы, «чтобы виновные понесли наказание». Сервис также приостановил публикацию постов во всех каналах.

Утром 21 июля в украинских и российских телеграм-каналах появились публикации, начинающиеся словами: «Это сообщение нам придется удалить, а некоторых из нас даже уволят или посадят, но мы не можем больше это терпеть».

В постах отмечается, что «многие из нас винят в происходящем действующую власть и в частности президента Зеленского».

«Это не ваша война! Запад использует Украину в своих целях, совершенно не заботясь о жертвах. <…> Сложите оружие, и вместе мы начнем искать пути к миру!» — говорилось в рассылке, скриншоты которой публикует Baza.

Сообщения были опубликованы в двух вариациях как минимум в 754 телеграм-каналах, пишет Astra со ссылкой на данные сервиса TGstat. Среди них оказались каналы «Хмельницький. Новини», «Инцидент Кузбасс», «Славне Днiпро», «Типичный Воронеж», «Подслушано Брянск», «Харьков LIVE», «Архангел Спецназа Z», «ЧП Севастополь».

Авторы «Типичного Воронежа» отметили, что инцидент коснулся многих пабликов приграничных регионов. Телеграм-канал Breaking Trends рекомендовал владельцам каналов и чатов удалить FleepBot из списка администраторов и проверить права других админов.

«Удалите неактуальные аккаунты и, пожалуйста, не переходите по ссылкам от незнакомых людей», — говорится в сообщении.

Большинство опубликованных через FleepBot постов удалены, но некоторые каналы оставили их в знак согласия или «на память», пишет Mash.

Похожий случай произошел в марте 2022 года, напоминает Telegram Info. Тогда через чат-бот Crosser рассылались сообщения с призывами выходить на митинги. Посты начинались с той же фразы: «Это сообщение нам придется удалить, некоторых из нас даже уволят или посадят, но мы не можем больше это терпеть».

По данным TGStat, тогда пост был размещен более чем в 3,7 тыс. каналов. Представители CrosserBot сообщили, что хакеры взломали сервис, получив доступ к ключу программного интерфейса приложения (API).