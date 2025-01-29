Хакеры взломали аккаунт поддержки маркетплейса Ozon в VK и рассылали фишинговые письма. Доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки Ozon восстановлен, запущенная мошенниками фишинговая рассылка была прекращена, сообщили ТАСС в Ozon

«Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена. Фишинговые сообщения, отправленные пользователям, были удалены», — рассказали в пресс-службе.

В компании пояснили, что при получении сообщений от мошенников, ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам.

Накануне пользователи VK стали получать сообщения от лица Ozon о том, что компания отмечает годовщину и запускает конкурс призов. Для участия в конкурсе надо перейти по ссылкам.

Ранее «Ростелеком» сообщил об утечке данных, которая произошла предположительно из инфраструктуры подрядчика. Так в компании прокомментировали информацию телеграм-каналов о том, что хакеры якобы получили доступ к данным сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru.