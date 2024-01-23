Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение Израиля о двухмесячном перемирии в секторе Газа при условии освобождения всех заложников. Представители радикального движения настаивают на полном прекращении огня до возможного обмена. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на анонимного высокопоставленного египетского чиновника.

По информации источника агентства, Иерусалим также предлагал руководителям ХАМАС беспрепятственно покинуть занимаемую территорию и уехать в другие страны, однако лидеры движения отказались уезжать из Газы, потребовав в ответ, чтобы Израиль полностью вывел свои войска и прекратил наступательную операцию. Группировка настаивает на окончательном прекращении боевых действий до обмена заложниками.

Собеседник AP также рассказал, что Египет и Катар, выступающие посредниками в переговорах между Израилем и ХАМАС, разрабатывают многоступенчатое предложение, которое должно помочь в переговорах сторон.

О том, что власти Израиля через посредников из Египта и Катара обратились к руководству палестинской группировки с предложением о временном прекращении огня для обмена заложниками, утром 23 января сообщил новостной сайт Axios со ссылкой на двух израильских чиновников. Израиль все еще нуждается в освобождении десятков своих граждан, среди которых также есть женщины и пожилые люди, отметил портал.

Агентство Reuters 22 января передавало, что глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о «неработающем» плане Израиля по борьбе с ХАМАС. По его мнению, ЕС должен вернуться к разработке решения «о двух государствах», несмотря на противодействие со стороны Иерусалима. До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг идею создания суверенного палестинского государства после завершения конфликта.