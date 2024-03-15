Палестинское движение ХАМАС представило Израилю через посредников план прекращения огня, который предусматривает обмен израильских заложников на палестинских заключенных, в том числе отбывающих пожизненный срок. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, ХАМАС предложило обменять женщин, детей, пожилых и больных заложников на 700-1000 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Около ста из этих заключенных приговорены к пожизненному лишению свободы.

Предложенный ХАМАСом план состоит из трех этапов продолжительностью по 42 дня каждый, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении. Первый этап предполагает вывод израильских военных из некоторых участков сектора Газа, чтобы перемещенные лица могли вернуться домой.

После завершения первого этапа ХАМАС предлагает согласовать дату введения постоянного режима прекращения огня в секторе Газа и сроки вывода израильских военных из анклава. На втором этапе предполагается освобождение всех заложников. На третьем этапе предлагается прекратить блокаду сектора Газа и начать восстановление анклава.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что ХАМАС «продолжает придерживаться нереалистичных требований». По данным Times of Israel, Нетаньяху отверг предложение палестинской группировки, заявив, что ее требования «все еще абсурдны».

В то же время премьер отметил, что направит израильскую делегацию в Катар для продолжения переговоров по соглашению о перемирии, «как только кабинет безопасности обсудит позицию Израиля».

14 марта Нетаньяху и его супруга встретились в Тель-Авиве с представителями семей заложников, которых ХАМАС продолжает удерживать со дня террористической атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Премьер-министр заявил, что Израиль стремится «вернуть всех», но ХАМАС «по-прежнему цепляется за неприемлемые требования» и не дает «реального ответа». В то же время он заявил об эффекте от международного давления на палестинское движение.